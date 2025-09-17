“MilanoVapore&MilanoSweek– Euritmia” il 17 settembre!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2025. Una giornata unica, un evento speciale. Euritmia si rinnova e si concentra in una serata conviviale che fonde arte, pensiero, relazione. Un’occasione per guardare al futuro di Milano con lo sguardo degli artisti e la voce dei protagonisti istituzionali e civici, tra installazioni e parole, visioni e la creatività.

Organizzato da: MilanoVapore, MilanoSweek, con la collaborazione delle associazioni Minerva e Ciclo d’Arte.Sponsorizzato da: Ludân biotechnology, PFE (Navest Servies Industries).Con i patrocini di: Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e del Comitato M’impegno.

PROGRAMMA

Mercoledì 17 settembre, dalle 17:30 alle 22:30, prende vita EURITMIA – Dove l’arte suscita empatia proiettata verso il futuro – presso il Circolo De Amicis, in via Edmondo De Amicis 17, a Milano.

17:30 – Preview Mostra. Apertura del percorso espositivo sul tema “Empatia e Futuro d’Europa”. Un “parlato conviviale” ispirato da MilanoSweek: breve, efficace, orizzontale.

20:30 – Cena e dibattito Cross Vision sulla next Milano 2035. Nessun palco, nessun convegno. Solo presenza, visione e buon cibo. L’atmosfera è quella di una serata culturale rilassata ma stimolante, in stile “salotto all’aperto”.

21:45 – 22:30 Asta benefica delle opere d’arte dei partecipanti ad EURITMIA e Premio d’Arte EURITMIA. Che saranno devolute alla Fondazione Andrologia Pediatrica e Dell’adolescenza per aiutare la prevenzione e l’attenzione sulle cause dell’impotenza dell’adolescenza.

OGGETTO:

“L’obiettivo”, dice Giampaolo Berni Ferretti, Presidente dell’ Associazione Milano Vapore e consigliere di Municipio 1, “è ricercare una sintesi armonica tra sviluppo urbano, identità culturale e coesione sociale, immaginando insieme un futuro sostenibile per la città, sia dal punto di vista culturale che civile.”

“Perché Milano? Come ci ricordava Carlo Cattaneo: “Hanno talune città un tempo di fortuna, ma poi decadono, senza più risorgere. Altre città, dopo qualsiasi lutto, risorgono sempre a novelle grandezze… tra siffatte città è Milano” (C. Cattaneo, Dell’insurrezione di Milano 1848 e della successiva guerra. Memorie; Feltrinelli; aprile 2021, p. 111). Questa frase del Cattaneo ci ricorda come il modello Milano realizzato da Gabriele Albertini abbia permesso alla città di reinventarsi in quello che è adesso e che dobbiamo continuare a volere una città che al di là delle ombre sulla gestione dell’Urbanistica di questi giorni possa tornare a correre“.

Un luogo dove l’arte suscita empatia proiettata verso il futuro. EURITMIA – Europa / Regione Lombardia / Italia / Milano / Arte

TRA GLI OSPITI CONFERMATI:

Numerose le personalità istituzionali invitate,Sergio Scalpelli – Coordinatore milanese de Il Riformista,Cristina Rossello- Parlamentare,Stefano Maullu – Parlamentare, Pierfrancesco Maran- Europarlamentare,Silvia Sardone – Europarlamentare,Gianluca Comazzi – Assessore Regione LombardiaFrancesco Vassallo – Vice Sindaco della Città MetropolitanaAlessia Del Corona – Vice Presidente Municipio 1,Emmanuel Conte – Assessore Comune di Milano,Gabriele Albertini – già Sindaco di Milano.

La serata sarà introdotta da Giampaolo Berni Ferretti -Presidente Milano Vapore

e Francesco Gervasio -Presidente del Circolo Navigli, Artisti e Patriottica

moderata da Pasquale Maria Cioffi e Silvia Pezzulo di MilanoSweek.

GIURIA D’ECCEZIONE PER IL PREMIO EURITMIA

Francesco Garofalo – Presidente Minerva, critico d’arte,Simona Gervasio – Curatrice d’arte e banditrice d’asta,Marcella Caradonna – Presidente Ordine Commercialisti Milano,Antonino La Lumia – Presidente Ordine Avvocati Milano,Achille Colombo Clerici – Presidente Assoedilizia

Roberto Ardizzone – Editore Globe Today,Carmelo Iannicelli – Consigliere Tesoriere Ordine degli ingegneri Milano,Lali Panchulidze – Giornalista stampa estera settore cultura,Giampaolo Berni Ferretti – Presidente Milano VaporeAlena Afanaseva – Curatrice Ciclo d’Arte,Carmelo Ferraro – Presidente di Mi’mpegno.