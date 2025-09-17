Premiate le eccellenze sportive cesanesi

In occasione della Festa dello Sport, per la prima volta l’Amministrazione ha celebrato le società che si sono distinte quest’anno per risultati sportivi rilevanti: asd Acrostar Academy, asd E.Co Educazione Corporea e ACADance Amici della Danza

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 settembre 2025 – Il weekend dedicato allo sport – con la festa Cesano in movimento – si è concluso domenica 14 settembre con un momento molto atteso, la premiazione delle Eccellenze Sportive che entrano di diritto nel neonato Albo delle Eccellenze Sportive di Cesano Boscone.

Sono state premiate le tre società candidate per la categoria “risultati sportivi rilevanti”: Acrostar

Academy, asd E.Co Educazione Corporea e ACADance Amici della Danza.

Ad aprire la cerimonia di premiazione è stata l’assessora allo Sport Maria Pulice: «Lo sport unisce

generazioni, aiuta a crescere e rafforza il senso di appartenenza al territorio. È un importante strumento

di promozione dell’educazione, del rispetto e della solidarietà e la nostra Amministrazione vuole

celebrare chi si impegna con passione nelle proprie discipline, riconoscendone i meriti e facendone

testimonianza e memoria. Proprio per questo abbiamo avviato il progetto dell’Albo delle Eccellenze».

L’Albo, a cui sarà dedicata una sezione del sito istituzionale in continuo aggiornamento, è un registro

ufficiale che onora atleti, squadre, tecnici, dirigenti e società che hanno saputo distinguersi per risultati,

impegno, inclusione o comportamento esemplare. Un progetto che crescerà grazie all’impegno di tutti

coloro che contribuiscono alla promozione sportiva tra la comunità cesanese.

«Ringraziamo tutte le associazioni, i dirigenti, gli allenatori, le squadre – ha aggiunto il sindaco Marco

Pozza – ma anche e soprattutto le famiglie per l’impegno e il sostegno garantito agli atleti protagonisti

dei successi che abbiamo deciso di premiare».

Tra i risultati ottenuti, che sono stati elencati in modo dettagliato al momento della cerimonia di

attribuzione del riconoscimento, si possono ricordare per Acrostar Academy la convocazione nella

Nazionale italiana di ginnastica acrobatica (campionati europei di categoria 2025), il primo posto al

Trofeo internazionale 4 Motori per l’Europa, il secondo posto in trio e in coppia nella competizione

internazionale Sachsenpokal, il primo posto categoria L3 open gruppo nel campionato nazionale Open

Silver e Gold e la medaglia d’oro e d’argento per la categoria L4 della stessa competizione. Nel gradino

più alto del podio, gli atleti dell’associazione di ginnastica artistica e acrobatica sono saliti anche nel

campionato nazionale allievi e Gold L2 coppia, L3 coppia, Gold 10-16 gruppo e coppia.

L’E.Co Educazione Corporea ha allenato e portato a vincere le sue atlete nel quartetto masterclass 2025

acro fisac, nella serie C in trio e in quartetto al campionato italiano UISP. Medaglia d’oro per la categoria

C1 W2 all’International acro cup for club 2025 svoltosi a Cesenatico. Oltre a diversi secondi e terzi posti.

Ha invece ottenuto la convocazione per l’evento nazionale “Balloinbianco 2024” con Roberto Bolle

organizzato da Ondance l’associazione ACADance Amici della Danza.

Nella foto il sindaco Pozza e l’assessora Pulice

