Prende un taxi e scappa senza pagare: denunciato 19enne tunisino

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato per insolvenza fraudolenta un 19enne tunisino.

Intorno alle 02.00, la Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, durante il consueto svolgimento del servizio di controllo del territorio, transitando in Via Croce Rossa a Como, ha notato la presenza di un tassista che richiedeva l’intervento degli agenti in quanto un giovane, al termine della corsa Gallarate (VA) – Como, scendeva dal taxi fuggendo senza procedere al pagamento.

Gli agenti hanno subito rintracciato il 19enne nelle vie limitrofe, identificato e portato in Questura; presso i locali Uffici, il giovane si è “giustificato” dicendo che la sua fuga è stata dettata dalla mancanza di soldi per poter effettuare il pagamento della corsa. Da accertamenti, però, il 20enne annoverava notizie di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, invasione di terreni o edifici, furto e indebito utilizzo di carte di credito, nonché notizie di reato per reingresso illegale sul territorio dello Stato e, questa notte, è stato denunciato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta.