Ruba all’interno di un auto in sosta, minaccia ed aggredisce gli Agenti: arrestato

Questore: Espulsione.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 17 settembre 2025 – Nei giorni scorsi gli Agenti della “Squadra Volanti” della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno fermato ed arrestato un 23enne cittadino marocchino senza fissa dimora ed irregolare sul Territorio Nazionale con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità per i reati di Tentato furto, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di fornire le proprie generalità. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria lo stesso è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica.

L’intervento ha preso le mosse in seguito ad una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza “112 NUE”: un cittadino aveva riferito che nell’atto di aprire la portiera della sua auto, parcheggiata in Via Ugo Foscolo, era stato spinto da un soggetto che, con fare minaccioso ed aggressivo, si era introdotto all’interno della stessa per rubarne il contenuto, senza aver alcuna intenzione di uscirne .

Inviate immediatamente sul posto 2 Pattuglie, gli Agenti prendevano i primi contatti con il richiedente, il quale indicava il soggetto ancora all’interno dell’auto in forte stato di agitazione.

Fin da subito, il malvivente si mostrava inottemperante alle intimazioni dei Poliziotti, tentando di aggredirli più volte con violenti calci e pugni , tanto da costringerli a bloccarlo ed immobilizzarlo per poi porlo in sicurezza all’interno della vettura di servizio; di seguito, procedevano ad effettuare nei suoi confronti una perquisizione personale , la quale dava esito positivo in quanto veniva rinvenuta , all’interno dello zaino , uno strumento elettronico con relativo caricabatterie immediatamente riconosciuto e poi riconsegnato al proprietario del veicolo.

Durante il tragitto verso la Questura il soggetto continuava a dare in escandescenze, assumendo un atteggiamento ancor più violento ed aggressivo, colpendo con forti calci, pugni e testate la parete in plexiglass divisoria dell’abitacolo.

Giunti presso gli Uffici di Via Botticelli gli Agenti, con fatica, hanno cercato ancora una volta di tranquillizzarlo, ma il soggetto si mostrava sempre più violento e minaccioso, dimenandosi al fine di colpirli e tentare la fuga.

Una volta fatto scendere dal veicolo veniva condotto presso le Camere di Sicurezza ove anche qui, in una escalation di aggressività, seguitava a colpire la porta a vetri, minacciando ulteriormente i Poliziotti anche mimando il gesto del taglio della gola.

Vista la situazione di pericolo intervenivano in soccorso ai colleghi altri Agenti, uno dei quali si è visto costretto ad estrarre il TASER in dotazione, attivando la fase 1 (puntamento al petto dell’individuo con il sistema laser); a quel punto l’esagitato scendeva a più miti consigli, tanto che i Poliziotti erano in grado di contenerlo nuovamente a terra e porlo in posizione di sicurezza.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità sociale del soggetto, ha emesso nei confronti di costui un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale , in modo da poter poi procedere alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza.

“Un soggetto violento e pericoloso, in stato di alterazione psicofisica, è stato messo in condizioni di non nuocere e di essere arrestato dopo che costui aveva aggredito un cittadino ed i Poliziotti – ha rilevato il Questore Sartori –. È intollerabile ed ingiustificabile che un individuo, accolto nel nostro Paese, invece di integrarsi e rispettarne le leggi ponga in atto comportamenti violenti che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.

Redazione