San Donato. Conosce 20enne sui social e la violenta

(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 17 settembre 2025 – Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenuta l’aggressione a una 20enne conosciuta sui social.

Fondamentali per l’identificazione dell’uomo sono state le informazioni fornite dalla giovane, che avrebbe anche tentato di rapinare minacciandola con un coltello.