(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 17 settembre 2025 – Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenuta l’aggressione a una 20enne conosciuta sui social.
Fondamentali per l’identificazione dell’uomo sono state le informazioni fornite dalla giovane, che avrebbe anche tentato di rapinare minacciandola con un coltello.
San Donato. Conosce 20enne sui social e la violenta
(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 17 settembre 2025 – Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenuta l’aggressione a una 20enne conosciuta sui social.