“TRACCE DI INFINITO”: ALL’ABBAZIA DI MIRASOLE UNA MOSTRA NAZIONALE TRA ARTE E SPIRITUALITÀ

(mi-lorenteggio.com) OPERA (MI), 17 settembre 2025 – Dal 21 al 26 settembre 2025, l’Abbazia di Mirasole (Strada consortile del Mirasole, 7) ospiterà “Tracce di Infinito”, una mostra collettiva che radunerà artisti da tutta Italia, scelti per esprimere una riflessione contemporanea sul legame tra l’umano e il cosmico.

L’esposizione, curata da Spazio m’Arte e Concept Art Brera in collaborazione con la Fondazione Mirasole, trasformerà il chiostro dell’Abbazia – un gioiello di architettura cistercense con una vocazione astronomica e agricola unica – in un percorso artistico volto a stimolare la riflessione.

L’Abbazia di Mirasole è un complesso monastico del XIII secolo, attualmente gestito dalla Fondazione Mirasole Onlus, che integra attività sociali, culturali e agricole. La mostra “Tracce di Infinito” rappresenta la prima di una serie dedicata al dialogo tra arte contemporanea e luoghi storici.

INAUGURAZIONE: DOMENICA 21 SETTEMBRE ORE 10.30

Alle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione della mostra con un concerto dal vivo di pianoforte e fagotto con Antonietta Incadorna e Davide Ancona.

Alle 11.00, il direttore artistico Alfonso Restivo e il critico d’arte Vittorio Camerini guideranno i visitatori in una visita critica, rivelando i legami tra le opere, la storia del luogo e le sue suggestioni scientifiche e spirituali.

INFO PER IL PUBBLICO