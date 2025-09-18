Cinque “milanesi” agli ottavi dei Mondiali. Reggers bomber dei gironi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Si è chiusa oggi la fase a gironi dei Mondiali nelle Filippine e cinque tesserati Allianz Milano su otto hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Partiamo però dagli esclusi. Rientreranno prima a Malpensa e ad allenarsi con il gruppo squadra, contro ogni pronostico, Fernando Kreling e Tatsunori Otsuka. Brasile e Giappone, nonostante la terza e la settima posizione nel ranking mondiale, sono state eliminate. Il Giappone ha chiuso ultimo nella Pool G, nonostante un terzetto di schiacciatori del calibro di Otsuka, Ran e l’ex milanese Yuki Ishikawa, che resta il miglior realizzatore nella storia di Allianz Milano con 1.837 punti in 147 partite. Otsuka è stato utilizzato solo per due rotazioni nell’inutile 3-0 contro la Libia. Nemmeno due vittorie sono bastate al Brasile di Cachopa per il pass: fatale la differenza set dopo il 3-0 subito dalla Serbia del centrale di Allianz, Nemanja Masulovic, non impiegato da coach Cretu nell’ultimo match vinto contro i verdeoro. Fa rumore anche l’eliminazione della Francia dello scoutman di Allianz Milano, Paolo Perrone.

Agli ottavi invece gli altri cinque “scudieri” di Allianz Milano. Già detto di Masulovic, prosegue, con qualche brivido il camino dell’Iran di coach Roberto Piazza, secondo nella Pool A dietro la sorprendente Tunisia di Camillo Placì. Eliminato invece l’Egitto di Marco Bonitta, che aveva battuto proprio l’Iran all’esordio. Decisivo per Piazza il successo contro le Filippine guidate da un altro grande tecnico italiano, Angiolino Frigoni. L’ottavo di finale tra Iran e Serbia, in programma giovedì 23, sarà il primo derby “made in Allianz Milano”: Piazza contro il suo centrale Masulovic. L’altro derby Powervolley si giocherà domenica 21 tra Belgio e Finlandia, ovvero Reggers contro il suo vice Lindqvist. Proprio i nordici stanno disputando un torneo sorprendente: l’opposto Veikka Lindqvist ha messo a segno due punti contro la Corea (7 complessivi nel torneo).

Il Belgio a trazione Powervolley è tra le squadre che hanno impressionato di più. Numeri incredibili per Ferre Reggers, top scorer della fase a gironi con 73 punti (4 ace): il picco sono stati i 30 contro l’Italia, ma anche nell’ultimo 3-0 con l’Algeria ha chiuso con 19 palloni vincenti. Molto bene anche il nuovo acquisto, lo schiacciatore Seppe Rotty, autore di 6 ace e 29 punti complessivi in due sole partite. Un pezzetto di Milano insomma è sicuro di arrivare fino ai quarti di finale. Un po’ di Milano anche in tv, perché l’ex capitano di Allianz, Matteo Piano sta commentando dagli studi Rai con la giornalista Simona Rolandi le imprese degli azzurri, con la consueta grande competenza e un po’ di leggerezza.

Foto credit Volleyballworld