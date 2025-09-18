Climbing Day The North Face: il 1° ottobre con due grandi campioni di arrampicata – Solid Climbing Club a Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 18 settembre 2025 — Non si ferma la crescita del climbing nel nostro paese, confermata da una nuova importante partnership che unisce il brand leader dell’outdoor The North Face e Solid Climbing Club (Via del Commercio, 49, 20090 Buccinasco – MI), punto di riferimento della community locale di appassionati.

Per celebrare l’avvio di questa collaborazione, il prossimo 1° ottobre si terrà il The North Face® Climbing Day, un format internazionale che trasformerà gli spazi di Solid Climbing Club in autentici punti di incontro, confronto e condivisione per la community di climber.

Il ricco programma dell’evento prevede workshop pratici, sfide adatte a tutti i livelli, musica dal vivo, un contest e un talk che coinvolgerà due atleti di punta del team The North Face: l’italiano Stefano Ghisolfi e la britannica Molly Thompson-Smith.

Stefano presenterà il cortometraggio che racconta ciò che ha compiuto lo scorso inverno, quando ha deciso di mettersi alla prova con una sfida che nessuno aveva mai affrontato: scalare 4 vie di 9b in Spagna, in un solo viaggio, ognuna in una falesia e con uno stile diverso. 3 mesi a disposizione, 4 tra le vie più difficili al mondo da scalare, spostandosi in van con sua moglie Sara e mettendosi alla prova sulle falesie più famose al mondo per raggiungere il suo obiettivo.

Molly invece presenterà “Life after plastic”, l’emozionante racconto di come ha affrontato un infortunio avvenuto poco prima delle Olimpiadi grazie al supporto della collega climber Caroline Ciavaldini.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Ø 18:00–21:30 – Boulder Contest: la competizione sarà suddivisa tra dilettanti e professionisti per creare una classifica equa

Ø 21:00–22:00 – Talk con Stefano Ghisolfi e Molly Thomspon-Smith

Ø 22:00-23:30 – Stefano’s Show, finale del concorso di bouldering e premiazione

Per modalità di partecipazione visitare: https://TNFGlobalClimbingDaySolid.eventbrite.it

Per The North Face, la collaborazione rappresenta l’opportunità di rafforzare il legame con la comunità di arrampicatori in un contesto urbano e accessibile. Il brand è da tempo impegnato a promuovere l’arrampicata non solo come uno sport, bensì come un’esperienza che unisce sforzo fisico, strategia e connessione con la natura e che, anche grazie alla nuova partnership con Solid Climbing Club, potrà essere trasmessa a un pubblico più ampio e in un ambiente sicuro e inclusivo.

Oltre al The North Face® Climbing Day, questo sodalizio prevede un programma annuale di attività che includerà eventi periodici, workshop formativi e competizioni, sempre con l’obiettivo di ampliare la community e promuovere valori come il miglioramento personale, il rispetto e la passione per questo bellissimo sport.