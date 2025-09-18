Cristina D’Avena firma la nuova sigla di Captain Tsubasa 2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Cristina D’Avena torna a prestare la sua voce all’attesissimo ritorno di Captain Tsubasa. La cantante interpreterà la sigla inedita “Siamo Noi (Play to fight)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 settembre e pronta a diventare il nuovo inno per i fan di tutte le età.Nato dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2, il brano è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa Cristina D’Avena. Con il suo ritmo dance e un ritornello corale che entra subito in testa e con le sue sonorità moderne e trascinanti, la canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie. «Sono davvero emozionata» – racconta Cristina D’Avena – «non vedo l’ora che questa sigla arrivi al pubblico. Quando l’ho sentita per la prima volta mi è piaciuta subito: è fresca, potente, con un ritornello che ti resta dentro e ti fa venire voglia di cantare a squarciagola. Captain Tsubasa è una serie speciale per me: ho cantato molte sigle sul calcio, come le recenti “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” e “Nel cuore solo il calcio” e ai miei concerti queste sigle sono amatissime; quando partono le cantano davvero tutti, a gran voce: è un’emozione unica che spero di rivivere anche con questa nuova canzone». Continua quindi il sodalizio tra Mediaset e Cristina D’Avena, grazie al quale rimane vivo un catalogo unico per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati, da sempre un must per moltissime famiglie e che continuano ad essere ascoltate, scaricate e amate da tutte le generazioni. La nuova stagione, “Captain Tsubasa 2”, debutta su Italia 2 da mercoledì 24 settembre, con una programmazione quotidiana di 3 episodi al giorno (16:15 – 17:30, dal lunedì al venerdì), arricchita da repliche notturne e nel weekend. Un evento televisivo che non solo rinnova la magia del manga di Yoichi Takahashi, ma che conferma l’intramontabile legame tra Cristina D’Avena e le sigle dei cartoni che hanno fatto – e continuano a fare – la storia.