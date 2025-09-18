CULTURA. DOMANI L’INTITOLAZIONE A ITALO CALVINO DI UNA VIA NEL PARCO CITYLIFE

Milano, 18 settembre 2025 – Domani, venerdì 19 settembre, alle ore 11, in via Spinola angolo via Benedetto Brin, all’interno del parco CityLife, si svolgerà la cerimonia di intitolazione di una via a Italo Calvino.
Intervengono l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, la Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, l’amministratore delegato di SmartCityLife, Roberto Russo. Durante l’evento Matteo Cecchi e Damiara Ferrero, attori del Piccolo Teatro di Milano, leggeranno alcuni estratti tratti dal celebre romanzo “Il barone rampante”.