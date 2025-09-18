FERROVIE. PER LAVORI SOSPESA LA CIRCOLAZIONE BUSTO-MALPENSA T2 NELLE NOTTI INFRASETTIMANALI DAL 22/9 AL 6/12

Previsti bus sostitutivi; possibili lunghe attese per l’interscambio treno-bus a Busto Arsizio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Per lavori infrastrutturali svolti da FERROVIENORD a Sacconago, nelle notti infrasettimanali fra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2. Interessate le linee Malpensa Express Milano Cadorna-Malpensa T2 e Milano Centrale-Malpensa T2 e il collegamento TILO S50 Malpensa T2-Varese-Bellinzona/Biasca.

In particolare, il servizio dei treni sulla tratta sarà sospeso dalle ore 18 di lunedì alle ore 6 di martedì. Dal martedì al venerdì l’interruzione sarà dalle 22 alle ore 6. Nella prima notte di lavori, fra lunedì 22 e martedì 23, il cantiere osserverà l’orario 22-6.

Nei weekend il servizio non subirà modifiche: nelle notti fra sabato e domenica e fra domenica e lunedì i treni circoleranno regolarmente. I lavori saranno sospesi anche nelle notti comprese fra lunedì 27 ottobre e domenica 2 novembre, in concomitanza con i giorni di festività.

Nelle sere di lavori sarà attivato un servizio sostitutivo fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2; i bus effettueranno le fermate di Ferno-Lonate Pozzolo e Malpensa Aeroporto Terminal 1 e proseguiranno fino al Terminal 2.

Saranno possibili lunghe attese per la salita sui bus, in particolare a Busto Arsizio in direzione Malpensa. Si consiglia ai passeggeri diretti all’aeroporto di mettersi in viaggio con ampio anticipo.

Per ulteriori lavori svolti da Ferrovienord, dal 30 settembre al 13 dicembre la linea Malpensa Express che collega Malpensa Aeroporto T2 e Milano Cadorna circolerà fra Milano e Malpensa T1; sarà sospesa nella tratta fra i due Terminal. I viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee Milano Centrale-Malpensa T2 e S50.

Ulteriori informazioni sugli orari e le fermate sono disponibili su trenord.it e App.