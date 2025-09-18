FERROVIENORD – Sacconago (Va), al via lavori di sostituzione dei deviatoi



Lavori di manutenzione straordinaria per garantire l’efficienza dell’infrastruttura

Previste modifiche al servizio ferroviario, corse sostitutive con autobus organizzate da Trenord

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Inizieranno lunedì 22 settembre i lavori di sostituzione di 4 deviatoi dell’impianto di Sacconago. L’intervento di manutenzione straordinaria è necessario per mantenere in piena efficienza l’infrastruttura in quanto i deviatoi sono giunti a fine vita d’esercizio.

L’INTERVENTO – La sostituzione di ogni deviatoio richiede diverse giornate lavorative per eseguire tutte le fasi della lavorazione: la preparazione del nuovo deviatoio su un binario non in esercizio, la successiva posa in linea nella posizione definitiva e quindi la finitura delle parti di armamento collegate. Per consentire lo svolgimento di queste attività si rende necessario prolungare l’orario di interruzione notturna della circolazione dei treni. Durante le settimane di lavorazione, la circolazione sulla tratta Busto Arsizio – Malpensa di FERROVIENORD sarà interrotta dalle ore 18:00 di lunedì alle ore 06:00 di martedì. Invece, dal martedì al venerdì l’interruzione sarà dalle 22:00 alle ore 06:00. Nella tratta interessata sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo i cui dettagli sono pubblicati sui canali di comunicazione dell’azienda (sito trenord.it e app).

FINANZIAMENTO E TEMPISTICHE – L’intervento è finanziato con 1,5 milioni da parte di Regione Lombardia e la conclusione è prevista nella notte del 5 dicembre.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FERROVIENORD circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.

Redazione