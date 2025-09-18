Gaggiano al centro del progetto turistico “Tra Navigli e Ticino” con il primo Festival d’Autunno

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 18 settembre 2025 – Questa mattina il Comune di Gaggiano ha partecipato da protagonista alla conferenza stampa del tavolo turistico “Tra Navigli e Ticino”, alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali.

Nel corso dell’incontro è stato presentato ufficialmente il primo Festival d’Autunno, iniziativa realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia attraverso il bando “Lombardia Style”, che si svolgerà nei weekend del 4-5 e 11-12 ottobre 2025, coinvolgendo oltre venti comuni del territorio.

Il Comune di Gaggiano, al centro del progetto, fa parte della cabina di regia che coordinerà le attività del festival. A rappresentarlo, i consiglieri comunali Gabriel Gualtieri (delegato al marketing del territorio) e Federico Zaia (delegato al turismo), che stanno seguendo in prima persona lo sviluppo dell’iniziativa.

Il consigliere Gabriel Gualtieri ha dichiarato:

«Siamo entusiasti di essere al centro di questo progetto con il nostro paese che si fa largo per farsi conoscere in un contesto internazionale. Finalmente, grazie a questa iniziativa e uniti ad altri venti comuni, si riesce a portare a casa un vero risultato con il primo Festival d’Autunno, reso possibile dai contributi di Regione Lombardia».

Il Festival rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale per Gaggiano e per tutti i territori del progetto tra Navigli e Ticino, rafforzando la collaborazione istituzionale e valorizzando le eccellenze locali.

