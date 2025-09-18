Incidente a Buccinasco e Corsico: due motociclisti in codice giallo in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco / Corsico, 18 settembre 2025 – Due incidente con coinvolti motociclisti sono avvenuti uno a Corsico e uno a Buccinasco.

Il primo è avvenuto stamane alle ore 8.30, in via dei Lavoratori, all’altezza del civico 6, dove un motociclista di 38 anni, dopo un incidente con un veicolo, è soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

L’altro incidente, è avvenuto a Corsico, nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.15, in via Copernico, all’altezza del civico 1, dove un 22enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

In entrambi gli incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha accertato la dinamica e le responsabilità.

Un altro incidente è avvenuto a Trezzano, alle 17.15, e una ragazza di 20 anni è stata trasporta in codice verde all’ospedale San Paolo, dopo un incidente in moto.

V. A.