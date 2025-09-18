Incidente a Buccinasco e Corsico: due motociclisti in codice giallo in ospedale

Di
Redazione
-
0
27

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco / Corsico, 18 settembre 2025 – Due incidente con coinvolti motociclisti sono avvenuti uno a Corsico e uno a Buccinasco.

Il primo è avvenuto stamane alle ore 8.30, in via dei Lavoratori, all’altezza del civico 6, dove un motociclista di 38 anni, dopo un incidente con un veicolo, è soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

L’altro incidente, è avvenuto a Corsico, nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.15, in via Copernico, all’altezza del civico 1, dove un 22enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

In entrambi gli incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha accertato la dinamica e le responsabilità.

Un altro incidente è avvenuto a Trezzano, alle 17.15, e una ragazza di 20 anni è stata trasporta in codice verde all’ospedale San Paolo, dopo un incidente in moto.

V. A.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui