MICAM 100 CELEBRA IL MADE IN ITALY CON LA MOSTRA DIGITALE “100 STEPS INTO THE FUTURE” A RHO FIERA E UNA SERATA ESCLUSIVA AL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – La centesima edizione di MICAM ha segnato un momento storico per la calzatura con due celebrazioni di grande rilievo.

Durante l’inaugurazione è stato l’annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Il design del francobollo nasce dall’incontro tra movimento e trasformazione, elementi che si intrecciano per raccontare l’evoluzione costante del settore calzaturiero.

La mostra digitale “100 Steps Into The Future”, allestita a Fiera Milano Rho, ha proposto un percorso immersivo diviso per decadi, raccontando creatività, tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

Iniziando con gli strepitosi anni ’70, quando MICAM nasce e si trasforma da fiera artigianale a palcoscenico globale. La moda abbraccia la strada con mini e maxi gonne, pantaloni a zampa e stampe psichedeliche. Gli Anni ’80, la decade dell’eccesso e della spettacolarità: spalle larghe, colori fluo, animalier e accessori oversize. Le calzature assumono poteri stilistici e nascono le prime collaborazioni con gli stilisti. I ’90 con il trionfo del Made in Italy nel mondo, con le calzature come assolute protagoniste. Era l’era delle licenze e della creatività senza limiti: mocassini reinventati, scarpe che oscillano tra comfort e sensualità.

Fino ad arrivare agli eclettici anni 2000 dove MICAM diventa definitivamente milanese e si trasforma in MICAM Shoevent. Gli stilisti diventano creative director totalizzanti, mentre dominano iperloghi, sneakers, jeans a vita bassa. Infine ad oggi negli anni 2020, con l’era della digitalizzazione totale e della sostenibilità. La moda diventa fluida e disinibita, sospesa tra comfort athleisure e glamour da red carpet.

Un format che, forte del successo riscosso, ci auguriamo possa diventare una mostra itinerante, con l’obiettivo di portare anche all’estero un racconto d’eccellenza sulla calzatura e sul valore culturale del settore.

La celebrazione si è poi trasferita al Castello Sforzesco di Milano, dove si è tenuta una serata esclusiva alla presenza della top model Alessandra Ambrosio, icona internazionale di eleganza e stile che rappresenta i valori di bellezza, creatività e visione che MICAM racconta da sempre.

Un focus particolare è andato alle aziende storiche del settore, premiate per aver accompagnato MICAM lungo decenni di sviluppo. Tra queste: Calzaturificio Brunate, Calzaturificio Star, Donna Carolina, Elata, Franceschetti, Jeannot’s. Riconoscimenti che testimoniano radici profonde, coerenza produttiva e la capacità di mantenersi rilevanti in un mercato in continuo mutamento.

Inoltre, quest’anno ricorrono anche gli 80 anni di Assocalzaturifici, un momento perfetto per ricordare i Presidenti, tra questi, presenti all’evento: Antonio Brotini, Benedetto Eleuteri, Annarita Pilotti, Maurizio Pizzuti, Cleto Sagripanti e Rossano Soldini, che nel tempo, hanno guidato MICAM e l’associazione, lasciando un segno profondo con la loro visione e il loro impegno.

A coronare la serata, la straordinaria performance di Al Bano, che con la sua voce ha emozionato e coinvolto platealmente il pubblico internazionale, creando un momento di autentica condivisione tra ospiti italiani e stranieri.

Con queste iniziative, MICAM 100 ha confermato il suo ruolo non solo come piattaforma commerciale, ma come motore culturale capace di mettere in dialogo passato, presente e futuro della calzatura.

Prossimo appuntamento: MICAM 101, dal 22 al 24 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho.

Redazione