Milano. Manifestanti Pro Pal interrompono seduta Consiglio Comunale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Nella seduta del Consiglio Comunale di oggi pomeriggio a Palazzo Marino, alcuni attivisti Pro Pal, seduti tra il pubblico hanno interrotto i lavori dell’aula urlando “Palestina libera” e “Stop genocidio” sventolando bandiere palestinesi. I dimostranti hanno anche chiesto al Comune di “interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv”. A quel punto, la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, ha sospeso temporaneamente la seduta e ha chiesto che gli attivisti fossero accompagnati fuori. Il Consiglio ha ripreso i lavori subito dopo.

Redazione