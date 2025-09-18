Mondiali di atletica: Mattia Furlani è campione del mondo

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 settembre 2025 – Ai Mondiali di atletica leggera, in svolgimento a Tokyo (Giappone), l’atleta delle Fiamme oro è volato a 8,39 metri conquistando la medaglia d’oro e lo scettro iridato.

È il primo trionfo per l’Italia a questi Mondiali ed è arrivato dal giovane talento del Gruppo sportivo della Polizia di Stato che a soli 20 anni guarda tutti i suoi avversari dal gradino più alto del podio.

furlaniCon questo successo il nostro Mattia diventa il più giovane italiano a vincere un titolo mondiale e l’unico atleta azzurro capace di ottenere medaglie in tutte le cinque grandi competizioni internazionali: Olimpiadi, Mondiali outdoor e indoor, Europei outdoor e indoor.

Un’impresa storica che rende orgoglioso tutto il Paese.

