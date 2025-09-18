Settimana del Cuore 2025: il Gruppo San Donato rinnova il suo impegno per la salute cardiovascolare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Anche quest’anno il Gruppo San Donato, in collaborazione con GSD Foundation ETS, dedica una settimana alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie cardiovascolari in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra lunedì 29 settembre. Sono oltre 300 le visite e gli screening cardiologici gratuiti disponibili presso alcuni ospedali del Gruppo.

A partire dalla mattina di oggi, giovedì 18 settembre, è possibile procedere con le prenotazioni. Le visite saranno disponibili a partire da mercoledì 24 settembre fino a venerdì 3 ottobre.

La lista completa degli ospedali aderenti e le informazioni utili per procedere con la prenotazione sono disponibili al seguente sito web: https://www.grupposandonato.it/news/2025/settembre/settimana-cuore-gsd

Tra i principali motivi di decesso a livello globale, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero e di mortalità, con oltre 17 milioni di decessi ogni anno. Si tratta di patologie spesso silenziose ma altamente impattanti, che possono colpire soggetti di tutte le età, e la cui incidenza è in costante aumento a causa di fattori come l’invecchiamento della popolazione, l’alimentazione scorretta, la sedentarietà e lo stress.

In questo contesto, il Gruppo San Donato promuove la Settimana del Cuore con iniziative dedicate a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Attraverso visite specialistiche gratuite e incontri informativi con medici ed esperti, l’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo fondamentale che uno stile di vita sano e regolari controlli della salute cardiovascolare giocano nella riduzione del rischio di eventi gravi, come infarti e ictus. L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante di GSD nel promuovere una cultura della prevenzione, pilastro essenziale di un sistema sanitario più efficace e sostenibile.

Da anni, la rete Cardiovascolare degli ospedali del Gruppo San Donato rappresenta un punto di riferimento d’eccellenza per la diagnosi, il trattamento e la gestione delle patologie cardiache, grazie a specialisti altamente qualificati e tecnologie di ultima generazione. Questo impegno si affianca al lavoro di GSD Foundation ETS, che promuove e sostiene la ricerca scientifica nell’ambito della salute del cuore, con particolare attenzione all’innovazione e alla umanizzazione delle cure. Tra le iniziative di punta spiccano la ricerca sulla medicina di genere, con il progetto A Call for Women, che studia le differenze tra uomini e donne nell’insorgenza e nel decorso delle malattie cardiache, e la realizzazione di BioCor, la biobanca creata, nel 2019, all’interno dell’IRCCS Policlinico San Donato e dedicata alla raccolta e alla conservazione di campioni biologici e dati clinico-anamnestici di pazienti adulti e pediatrici affetti da patologie cardiache per sviluppare terapie sempre più mirate.

Inoltre, l’impiego di nuove tecnologie avanzate quali la stampa 3D e gli ologrammi, consente ai medici di visualizzare con precisione la struttura del cuore e pianificare interventi sempre più efficaci e sicuri. Un impegno costante che unisce scienza, tecnologia e umanità per migliorare la qualità di vita dei pazienti e contribuire concretamente al progresso della cardiologia.