STADIO SAN SIRO . Ecco ONLINE NUOVI ATTI E PROVVEDIMENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Sono stati pubblicati al link i seguenti documenti:

Proposta di acquisto dell’11 marzo 2025 delle Società Milan e Inter; Determinazione dirigenziale del 27 maggio 2025 di motivata conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare; Documento delle Società Milan e Inter del 12 giugno 2025 descrittivo del progetto del nuovo stadio; Relazione del 18 giugno 2025 del Politecnico e dell’ Università Bocconi sulla metodologia di stima dell’Agenzia delle Entrate; Lettera delle Società Milan e Inter del 31 luglio 2025 di conferma della validità dell’offerta fino al 30 settembre 2025.

I documenti si aggiungono a quelli già pubblicati nella repository del Comune di Milano, dedicata agli atti inerenti al procedimento relativo al compendio immobiliare della GFU San Siro comprensivo dello Stadio G. Meazza.

