Titolo Italiano Pesi Leggeri. ACATULLO VS GUALTIERI: VOGHERA SOGNA IL TRICOLORE

(mi-lorenteggio.com) Voghera, 18 settembre 2025 – Il 4 ottobre 2025 il cuore della boxe italiana batterà forte a Voghera. Al PalaOltrepò andrà in scena una serata che promette emozioni, orgoglio e passione: Francesco “La Tigre di Caivano” Acatullo, talento nato a Caivano e adottato dalla città di Voghera, difenderà il Titolo Italiano dei Pesi Leggeri contro lo sfidante Antonio Gualtieri.

Un match che vale molto più di una cintura: è la sfida di un’intera città che sogna di vedere il proprio campione confermarsi sul tetto d’Italia, davanti al suo pubblico, alla sua gente.

FRANCESCO “LA TIGRE DI CAIVANO” ACATULLO: L’ORGOGLIO DI VOGHERA

Classe, determinazione e una fame di vittoria che non si spegne mai: Francesco Acatullo è l’emblema della nuova generazione di pugili italiani. Nato a Caivano, ha trovato in Voghera la sua seconda casa e qui ha costruito la sua carriera sportiva, diventando uno dei più forti pesi leggeri del panorama nazionale.

Ora, davanti ai suoi tifosi vogheresi, è pronto a difendere il titolo con tutto sé stesso, in un’arena che sarà infuocata di passione e tifo.

GIOVANNI PARISI: L’EREDITÀ DI UN CAMPIONE

Ogni pugno che risuona nella palestra dell’ASD Boxe Voghera ha l’eco di una leggenda: Giovanni Parisi. Nato sportivamente proprio tra quelle mura, Parisi ha scritto la storia della boxe italiana e mondiale: medaglia d’oro alle Olimpiadi di Seul 1988, campione del mondo WBO nei superleggeri, uno dei più grandi talenti mai saliti su un ring.

La sua memoria è viva e presente, ed è anche grazie alla sua ispirazione che atleti come Acatullo continuano a portare in alto il nome di Voghera.