Tra Navigli e Ticino: 12 Comuni si accendono per il Festival d’Autunno

Due weekend, il 4-5 e l’11-12 ottobre 2025, per scoprire l’anima autentica del territorio.



(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Un territorio da vivere, un’esperienza da ricordare. Un viaggio a pochi passi da

Milano, tra borghi incantevoli, risaie dorate e vie d’acqua secolari. È questa la promessa di Tra Navigli e Ticino – Percorsi di autenticità, il progetto di valorizzazione turistica che unisce 12 Comuni in una rete capace di promuovere l’identità unica della pianura lombarda.

Sotto la guida di Abbiategrasso, Comune capofila, le amministrazioni di Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo

presentano il prossimo grande appuntamento corale: il Festival d’Autunno, in programma nei fine settimana del 4-5 e 11-12 ottobre 2025.

Nato nel 2024 dal Tavolo del Turismo, il brand Tra Navigli e Ticino – che vede tra i partner anche il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Consorzio dei Navigli – ha continuato a crescere. Grazie al sostegno di Regione Lombardia, prima con il bando

“OgniGiornoInLombardia” e ora con “Lombardia Style”, il progetto ha già animato il 2025 con i Festival di Primavera e d’Estate, attirando visitatori alla scoperta di un “fuori Milano” sorprendente. Ora, i colori caldi dell’autunno rendono ancora più

magica l’esplorazione di borghi, ville e cascine.



Un festival diffuso tra borghi, navigli e risaie



Per quattro giornate, il territorio si animerà con un palinsesto ricco e variegato, pensato per tutti:

● Natura e movimento: Bike tour per famiglie e cicloturisti lungo i Navigli (“Girobimbi” il 4 e 11 ottobre), itinerari guidati tra cascine e parchi naturali.

● Spettacoli ed emozioni: Eventi di teatro, musica e arte circense per grandi e piccoli, fino ai suggestivi fuochi d’artificio di Corbetta.

● Esperienze uniche: Laboratori a contatto con la tradizione, come la pigiatura dell’uva, e momenti suggestivi come l’osservazione del cielo stellato.

● Cultura e gusto: Talk, aperitivi letterari, sagre e degustazioni per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali, a partire dal riso.

«Con Tra Navigli e Ticino i nostri Comuni hanno scelto di fare squadra per proporre un’offerta turistica nuova, capace di valorizzare paesaggi e comunità», dichiara l’Assessore alla Cultura Beatrice Poggi del Comune di Abbiategrasso, a nome dei partner. «Il Festival d’Autunno è un’occasione per far scoprire la bellezza della nostra terra attraverso un’immersione fatta di incontri, emozioni e sapori. Grazie al

sostegno del bando Lombardia Style, il progetto potrà crescere ancora, attirando sempre più visitatori».

«Questo progetto è un invito a rallentare, ad attraversare il territorio a passo lento, in bici, a piedi o sull’acqua», sottolineano Lorenzo Sazzini ed Elisabetta Nava, ideatori e coordinatori del progetto. «Vogliamo valorizzare un’area che merita di essere riconosciuta come una delle mete più originali del turismo esperienziale lombardo».

Una Lombardia inaspettata, lontana dalla frenesia metropolitana ma capace di sorprendere con la sua autenticità: è questo lo spirito del progetto sovracomunale

“Festival d’Autunno Tra Navigli e Ticino”, che vede dodici Comuni del Milanese mettere a sistema le proprie attrazioni locali e mobilitarsi per far conoscere e riscoprire la bellezza e i percorsi autentici di questo territorio a residenti e visitatori.

Così Barbara Mazzali, l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. «Con il sostegno del nostro bando regionale ‘Lombardia Style’, per quattro giornate, una porzione dell’Hinterland milanese si trasformerà in un

vivace palcoscenico di attività ed esperienze all’insegna di natura, cultura, spettacolo e sapori del territorio. Itinerari alla scoperta di cascine e parchi naturali, uniranno, in un perfetto connubio, paesaggio, sport ed enogastronomia, a partire dal riso, autentico simbolo del territorio. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente saranno le attività immersive legate alle tradizioni locali: laboratori creativi e momenti

unici come la pigiatura dell’uva, o l’osservazione del cielo stellato, offriranno l’occasione di riscoprire gesti antichi e riconnettersi con la natura. Tutto questo a riprova che esiste un ‘fuori Milano’ straordinario fatto di piccole comunità che esprimono un turismo non glamour, ma genuino. Continuerò a sostenere iniziative come questa: ogni angolo della Lombardia merita di essere scoperto e vissuto».