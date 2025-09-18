Tutti gli appuntamenti di Puliamo il Mondo 2025 a Milano e in Lombardia

La campagna di Legambiente che pulisce il mondo creando comunità e aggregando temi conta oltre centocinquanta eventi nella regione

Legambiente Lombardia: “Una grande occasione di condivisione con le comunità locali dei temi e dei contenuti della transizione ecologica, che quest’anno dedichiamo alla necessità di pace, la guerra massacra anche l’ambiente





(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 settembre 2025 – Oltre centocinquanta eventi nella regione per una delle campagne di Legambiente più longeve e famose: il 19 settembre è al via Puliamo il Mondo, con il consueto venerdì dedicato alle scuole (per info su eventi milanesi: scuola.formazione@legambientelombardia.it), per poi proseguire nel fine settimana con gli eventi organizzati dalla società civile, dalle aziende, dai circoli di Legambiente a Milano e in tutta la regione.

Per scoprire tutte le iniziative di Puliamo il Mondo è possibile consultare la mappa interattiva sulla pagina web nazionale della campagna, dov’è possibile aderire gratuitamente, prenotando la propria partecipazione. In costante aggiornamento anche la pagina sul sito web di Legambiente Lombardia, da dove è anche possibile scaricare le locandine dei singoli appuntamenti.

Legambiente Lombardia ha deciso di dedicare il programma di quest’anno alla necessità di pace, ricordando le passate edizioni della campagna intitolate “Per Un Clima di Pace”, e sottolineando come ogni conflitto armato sia anche un ecocidio, un massacro per l’ambiente.

Sabato 20 settembre a Milano

Milano come di consueto ospita diversi eventi curati da Legambiente Lombardia, si parte la mattina con un evento in Bovisa, in collaborazione con il Politecnico di Milano per un’iniziativa di Puliamo il Mondo all’interno del Festival dell’Ingegneria. Appuntamento al parcheggio di Via Lambruschini alle 10:00

Il programma prosegue in Corvetto, dove Legambiente Lombardia torna dopo l’esperienza della campagna Che Caldo che Fa. Per questo evento di Puliamo il Mondo la collaborazione è con CISV Italia, obiettivo le strade del quartiere, con diverse squadre in partenza alle 15:00 da Piazza Angilberto II.

Terzo appuntamento milanese tra Milano e Sesto San Giovanni, dove un’area dismessa impedisce il completamento della ciclabile che collega i due comuni, attirando il conferimento abusivo di rifiuti. Il circolo di Sesto San Giovanni e i circoli milanesi si danno quindi appuntamento nelle due direzioni, alle 17:30 a Milano presso il ponte a scavalco tra il Lambro e la Martesana (via Idro) e alla stessa ora a Sesto S. G. in via Manin, all’altezza civico 350/26 per salutarsi da una sponda all’altra del Lambro.

Altri eventi a Milano e Città Metropolitana

Sabato 20 alle ore 9:30 pulizia del Parco Spina Azzurra di Buccinasco con il Circolo Il Fontanile e il Comune di Buccinasco e rinfresco con i prodotti a km zero locali.

Sempre sabato 20 alle ore 15:00 in Largo Giovanni XXIII a Bussero il locale circolo di Legambiente Bussero organizza una pulizia dei parchi urbani, con aperitivo alle ore 17:00.

Domenica 21 alle 15:00 il Circolo Legambiente Milano Centro organizza un clean-up del Monte Stella, appuntamento in Via Giovanni Cimabue 40. Sempre domenica 21, a Usmate Velate il circolo di Gaia di Legambiente si ritrova alle 9:45 in Corso Italia 22 per iniziare la pulizia dell’area, mentre alle 9:30 in via Brunelleschi a Corsico, il Circolo di Corsico insieme al Circolo di Cesano Boscone organizzano una pulizia nei quartieri periferici dei loro Comuni.

Le altre provincie

VARESE

20 settembre ore 08:30 via Ca’ Bassa 30, Varese

Iniziativa di PiM organizzata dal Parco del Campo dei Fiori insieme al circolo di Legambiente Varese, nell’ambito del progetto Campo dei Fiori Siamo Noi

educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

COMO

27 settembre ore 09:00 via Aldo Moro 46 Como

Evento di clean-up organizzato dal Circolo Angelo Vassallo di Como

legambiente.como@gmail.com

BRESCIA

28 settembre ore 09:00 parcheggio del Rossetto – Montichiari

Pulizia del paese con il circolo di Legambiente Montichiari

Diego: +39 339 16 98 447

Laura: +39 338 41 51 136

LECCO

27 settembre ore 10:00 Piazza Mario Cermenati – Lecco

il circolo di Legambiente Lecco si attiva per la pulizia delle strade del centro cittadino

lecco@legambiente.org 0341 365798

BERGAMO

21 settembre ore 09:00 Via Astino Bergamo, 24129 BG

pulizia boschiva organizzata dal circolo Legambiente Bergamo

info@legambientebergamo.it 035 319449

CREMONA

19 settembre (evento chiuso con gli studenti delle scuole ndr.)

Il circolo di Legambiente Cremona seguirà varie iniziative di pulizia con le scuole della città

legambiente.cr@gmail.com 333 4988383

LODI

19 settembre ore 09:00

Il circolo di Legambiente LodiVerde organizza iniziativa di PiM alla scuola elementare di Santo Stefano Lodigiano

legambiente.lodi@gmail.com 349 0879595

MONZA

04 ottobre ore 10: 00 Via M. Buonarroti 121 Monza

Pulizia della ciclabile lungo il canale Villoresi nelle due direzioni organizzata dal circolo Legambiente Alex Langer di Monza

monza@legambiente.org 347 5700858