Anche il Sindaco Pozza a Puliamo il Mondo a Cesano Boscone al confine con Corsico: foto

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 settembre 2025 – Per la prima volta a Cesano Boscone, l’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo” ha visto l’azione congiunta di due circoli locali. Stamane, i volontari del circolo cesanese “Abete rosso”, coadiuvati dai “colleghi” corsichesi de “Il Fontanile”, sono intervenuti su piazza Giovanni XXIII, sul parchetto, i marciapiedi e le vie adiacenti per rimuovere i rifiuti e gli oggetti abbandonati.

«La scelta di questa zona – spiega Cinzia Gatto, presidente del circolo “Abete rosso” – è motivata dalla sua posizione, appunto al confine tra i due Comuni, e dalla necessità di mantenere decoroso uno spazio di aggregazione e transito importante per la comunità. L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del territorio, dimostrando con l’esempio che un piccolo sforzo può fare la differenza. Quest’anno, saremo affiancati dai volontari del circolo corsichese, che ci aiuteranno a pulire una zona in continuità tra i due territori comunali». L’area intorno a piazza Giovanni XXIII è al confine con Corsico e sia le vie sia alcuni tratti a verde delle due cittadine si intersecano. Da qui l’idea di non ripulire solo una parte.

L. P.