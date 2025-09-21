CONSIGLIO COMUNALE. IL PROGRAMMA DEI LAVORI lunedì 22 settembre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 settembre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 22 settembre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi, ai quali seguiranno il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e Bilancio Consolidato del Comune di Milano per l’esercizio 2024.

Il Programma dei lavori prevede poi una serie di delibere di debiti fuori bilancio e una modifica del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale.

In chiusura, mozioni e ordini del giorno.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.



Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno della Consigliera Roberta Osculati (Partito Democratico): Adeguamento del codice penale italiano con riferimento al principio del consenso in caso di stupro.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Accesso delle persone fragili alle zone a traffico limitato Area B e Area C del Comune di Milano – Proposte di semplificazione, ampliamento e umanizzazione delle agevolazioni.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del Giorno del consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Azioni urgenti per fermare il genocidio del Popolo Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città dl Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): Invito a Papa Leone XIV a Milano.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione a firma del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): “Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese”.

Mozione a firma del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Intitolazione di una Via o un Largo a Sergio Ramelli.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): PA/1c Vaiano Valle Nord, AS/1 Bellarmino, AS/2 Vaiano Valle sud.

Ordine del giorno dei Consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Mozione a firma dei consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Ordine del giorno a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO.

Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia): Sicurezza e riposo notturno- installazione cancellata- giardini di P.zza Aspromonte. NUOVO TESTO.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia): Degrado e Sicurezza P.zza Durante.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Salvaguardia degli alberi di corso 22

Marzo e viale Corsica.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Richiesta di lavori di miglioramento presso il cimitero di Lambrate.

Ordine del giorno a firma delle consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del Consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini dl Via Lorenteggio 183.



