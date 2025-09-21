CONSIGLIO COMUNALE. IL PROGRAMMA DEI LAVORI lunedì 22 settembre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 settembre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 22 settembre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.
La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi, ai quali seguiranno il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e Bilancio Consolidato del Comune di Milano per l’esercizio 2024.
Il Programma dei lavori prevede poi una serie di delibere di debiti fuori bilancio e una modifica del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale.
In chiusura, mozioni e ordini del giorno.
Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.
Mozioni e ordini del giorno
- Ordine del giorno della Consigliera Roberta Osculati (Partito Democratico): Adeguamento del codice penale italiano con riferimento al principio del consenso in caso di stupro.
- Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Accesso delle persone fragili alle zone a traffico limitato Area B e Area C del Comune di Milano – Proposte di semplificazione, ampliamento e umanizzazione delle agevolazioni.
- Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.
- Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.
- Ordine del Giorno del consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Azioni urgenti per fermare il genocidio del Popolo Palestinese.
- Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.
- Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città dl Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.
- Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.
- Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.
- Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.
- Ordine del giorno del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): Invito a Papa Leone XIV a Milano.
Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.
- Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.
Mozione a firma del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.
- Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.
Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.
- Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidio Polizia locale Piazza Archinto.
- Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): “Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese”.
- Mozione a firma del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Intitolazione di una Via o un Largo a Sergio Ramelli.
- Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): PA/1c Vaiano Valle Nord, AS/1 Bellarmino, AS/2 Vaiano Valle sud.
- Ordine del giorno dei Consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.
- Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.
- Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.
- Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.
- Mozione a firma dei consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.
- Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento.
- Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.
- Ordine del giorno a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO.
- Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia): Sicurezza e riposo notturno- installazione cancellata- giardini di P.zza Aspromonte. NUOVO TESTO.
- Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.
- Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.
- Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia): Degrado e Sicurezza P.zza Durante.
Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.
- Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.
- Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Salvaguardia degli alberi di corso 22
- Marzo e viale Corsica.
- Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.
- Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Richiesta di lavori di miglioramento presso il cimitero di Lambrate.
- Ordine del giorno a firma delle consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del Consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini dl Via Lorenteggio 183.
