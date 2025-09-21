CULTURA. DOMANI SACCHI ALLA MOSTRA DI APPIANI, ALLA TARGA PER FIORUCCI E CON PUNTOZEROBECCARIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 settembre 2025 – Domani, lunedì 22 settembre, l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, parteciperà alla presentazione della mostra “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano” che avrà luogo alle ore 10.30, presso la Sala Otto Colonne di Palazzo Reale.
Alle ore 11.30, in Galleria Passarella, angolo corso Vittorio Emanuele II, parteciperà allo scoprimento della targa in ricordo dello stilista Elio Fiorucci.
Alle ore 12.30, presso la Sala stampa di Palazzo Marino, interverrà alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2025/2026 “PERSONA – 30 anni di PuntozeroBeccaria (1995-2025)”.
Redazione