Festival Internazionale dell’Ingegneria: oltre 12mila presenze, si chiude la quinta edizione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 settembre 2025 – Si conclude questa sera al Politecnico di Milano la quinta edizione del Festival Internazionale dell’Ingegneria, dedicata al tema “Technology for Humanity”.

Nei tre giorni di eventi, tra i campus Leonardo e Bovisa, sono state registrate oltre 12mila presenze tra cittadini, studenti e famiglie. In programma oltre 40 lezioni divulgative, 38 laboratori aperti, attività per bambini e ragazzi, talk, spettacoli e mostre, con il coinvolgimento di più di 150 docenti, ricercatori e dottorandi.

Tra gli ospiti della manifestazione il Premio Nobel Konstantin Novoselov, Brunello Cucinelli, Ersilia Vaudo (ESA), Rossella Miccio (Emergency), Carlo Ratti, Oscar Farinetti, Linus, Gabriella Greison e Vincenzo Schettini.

Il Festival si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione scientifica e culturale in Italia.

