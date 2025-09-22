BAREGGIO – IL “PRANZO DELLA DOMENICA” E’ UN SUCCESSO: OLTRE 200 PERSONE A TAVOLA

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 22 settembre 2025 – Oltre 200 persone ieri a tavola per il “Pranzo della domenica” al Parco Arcadia. Un’iniziativa proposta da Anci, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dal Ministero della Cultura per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’UNESCO. Le associazioni aderenti (Smile, La Corte, Volti Ambrosiani, Alpini, AUSER, associazione sarda “Amedeo Nazzari”, Combattenti e Reduci) hanno preparato piatti tipici della tradizione italiana che sono andati esauriti in breve tempo.

“Un ringraziamento all’assessore ai Grandi eventi e Tradizioni locali Nico Beltramello che ha creduto da

subito in questa iniziativa, a tutte le associazioni che hanno collaborato e cucinato e a tutti i volontari che

come sempre ci hanno dato una mano – afferma il sindaco Linda Colombo -. Il grande successo di questa

giornata conferma ancora una volta che in questi anni a Bareggio si è creato un bellissimo spirito di

comunità e questo ci rende molto fieri”.

“Siamo molto soddisfatti e continueremo in questa direzione – aggiunge l’assessore Beltramello -. Non ci

fermeremo neanche il prossimo fine settimana: venerdì sera avremo la Festa di fine estate con cibo e dj

set in piazza Cavour con Renee La Bulgara e Jessie Diamond. Sabato e domenica, invece, ci sposteremo

a San Martino per la festa del Distretto del Commercio. Il weekend successivo toccherà alla patronale.

Intanto stiamo già pensando alle iniziative natalizie e al calendario 2026, che vedrà le conferme degli

eventi più riusciti ma anche tante novità. L’obiettivo di questa Amministrazione, come abbiamo sempre

detto, è fare vivere il paese perché, al di là delle ‘feste’ in sé, questo genera una serie di indotti positivi dal

punto di vista sociale, economico e di marketing territoriale”.