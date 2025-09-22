ClassicAperta: Dal barocco al cinema

­

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2025 – Il prossimo 25 settembre 2025 alle ore 18.30 il Milano Luster Brass tornerà ad esibirsi per la rassegna ClassicAperta con concerto nel Complesso dei cortili delle Case popolari di via Cesana 3 gestite da MM. L’evento sarà occasione di un gradito ritorno per aggiungere nuove emozioni là dove il pubblico che segue la rassegna è già stato accolto qualche anno fa con l’esecuzione dell’opera I due timidi di Nino Rota, serata indimenticabile. «Il Milano Luster Brass crede nello spettacolo per tutti, nella grande cultura per tutti senza per questo compromettere la qualità.» Milano Luster Brass



Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione sulla piattaforma EventBrite e, come per tutti gli eventi della rassegna ClassicAperta, la partecipazione è gratuita.



Redazione