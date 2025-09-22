Como, intensificati i controlli della Polizia di Stato; verifiche e sanzioni sul Lago Ceresio

(mi-lorenteggio.com) Como, 22 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, dal 16 settembre, su precise disposizioni del Questore di Como Marco Calì che ha recepito quanto determinato in sede di riunione tecnica di coordinamento tenuta a maggio dal Prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli alla presenza dell’Autorità di bacino competente, ha istituito un’attività di controllo del territorio, a cura della Sezione Acque Interne della Questura sul versante italiano del Lago Ceresio (Lugano).

Infatti, negli ultimi giorni, i poliziotti della Squadra Nautica, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza, hanno intensificato i controlli lungo i principali corsi d’acqua e bacini lacustri del territorio; infatti, è stato messo in acqua per l’occasione un Gommone della Polizia di Stato con il quale potranno assicurare il pattugliamento ed i controlli di polizia anche sul Lago Ceresio (Lugano).

Durante i controlli effettuati negli ultimi giorni, i poliziotti hanno identificato sul Ceresio 19 persone, 7 natanti e sanzionato amministrativamente un’imbarcazione per mancanza dei documenti utili alla navigazione.

Al contempo, la Squadra Acque Interne della Questura, ha continuato a supervisionare le acque del Lago di Como, procedendo all’identificazione di 23 persone, 7 natanti e sanzionato amministrativamente 2 imbarcazioni per l’inosservanza delle regole comportamentali della velocità.

L’attività volta a garantire la tutela dell’ambiente, la sicurezza della navigazione ed il rispetto delle normative vigenti, ha visto l’impiego di unità specializzate, che, con l’impiego dei mezzi nautici, confermano la vicinanza alle comunità locali e la volontà di assicurare un presidio efficace per salvaguardare la sicurezza dei cittadini.