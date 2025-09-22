Milano. Guerriglia in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza: 60 agenti contusi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2025 – Sciopero generale oggi in tutta Italia a sostegno della popolazione di Gaza. A Milano, durante la manifestazione, nel pomeriggio, sono otto i manifestanti accompagnati in questura per accertamenti per i disordini in Stazione Centrale, dove sono rimasti feriti o contusi una sessantina di esponenti delle forze dell’ordine, dei quali 23 già portati in ospedale.

Con un fitto lancio di lacrimogeni, la polizia a Milano ha di fatto sgomberato il gruppo di manifestanti che, per circa due ore, ha cercato di entrare nella Stazione Centrale al termine del corteo per Gaza.

In precedenza, dopo la chiusura dei cancelli della stazione, c’erano stati numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare, lanciando oggetti contro le forze dell’ordine rimaste all’interno.

Le forze dell’ordine, sia polizia che carabinieri in assetto antisommossa, hanno continuato ad avanzare spingendo i manifestanti sempre più verso via Vittor Pisani, il lungo viale che collega la Stazione Centrale con piazza della Repubblica, in direzione di via Turati. E’ proseguito il lancio di lacrimogeni al quale i manifestanti hanno risposto con tutto quello che trovavano: pietre, cestini dei rifiuti e anche biciclette. La calma in via Vittor Pisani è tornata dopo quasi due ore di scontri. Una decina i manifestanti contusi o feriti lievi.

“Poche ore fa la Stazione Centrale di Milano è stata teatro di nuovi disordini da parte dei manifestanti pro Palestina. Scene inaccettabili che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e l’immagine della città. Basta giustificazioni: servono pene certe e che la magistratura condanni queste persone.

Il conflitto in Medio Oriente è una vicenda drammatica e complessa, ma non può diventare il pretesto per importare caos e violenza nelle nostre città. Il nostro Paese merita sicurezza e rispetto.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“Gli scontri avvenuti a Milano, con devastazioni, fumogeni e poliziotti aggrediti, sono scene vergognose che offendono la nostra città. La libertà di manifestare non significa avere il diritto di distruggere una città”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega eletta in provincia di Milano, che aggiunge: “Grave è anche l’atteggiamento della sinistra, soprattutto quella milanese, che continua a minimizzare e a tacere di fronte a episodi così gravi. Come potranno ora giustificare le violenze degli estremisti pro-Palestina che hanno messo a ferro e fuoco l’intera Stazione Centrale? Sala e compagni non possono più voltarsi dall’altra parte”.

“Milano – conclude Scurati – deve essere simbolo di lavoro, cultura e convivenza civile, non il campo di battaglia degli estremisti e dei centri sociali che manifestano per la pace facendo la guerriglia. Regione Lombardia è al fianco delle forze dell’ordine così come dei tanti cittadini rimasti coinvolti in queste ore tra disagi e pericoli”.

“Strumentalizzano la tragica guerra di Gaza per aggredire le Forze dell’Ordine. Parlano di pace e manifestano usando la violenza. In Stazione Centrale in queste ore vediamo il peggio che Milano ha da offrire.

Come Fratelli d’Italia esprimiamo la nostra piena solidarietà alle Forze dell’Ordine e condanniamo con fermezza i vergognosi episodi di oggi.

Chiudono le scuole e impediscono ai ragazzi di entrare in classe, sostenendo che debbano manifestare per i bambini palestinesi che in questi giorni vengono uccisi. Ma ditemi voi: davvero si pensa di aiutare quei bambini con atti di violenza, con disordini e aggressioni? Questo non è solidarietà, è solo strumentalizzazione e intolleranza.”

Lo scrivono in una nota social Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, coordinatore e vice-coordinatore di Fratelli d’Italia Milano città, allegando video delle violenze dei manifestanti in Stazione centrale contro le Forze dell’ordine.