Monza. Virus Dengue: due interventi straordinari di disinfestazione

(mi-lorenteggio.com) Monza, 22 settembre 2025 – Sono in programma da domani, martedì 23 settembre, fino a giovedì 25 due interventi straordinari di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Zucchi e via della Palazzetta, a seguito della segnalazione di due distinti casi sospetti di Dengue. Gli interventi sono stati disposti dal Comune, tramite ordinanza, su richiesta dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), in applicazione del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Le vie. Le operazioni per le aree attigue a Via Zucchi si svolgeranno nelle mattine di domani, mercoledì e giovedì 25 settembre dalle ore 6.00 alle ore 12. Nello specifico si interverrà nelle aree pubbliche dalle 6.00 alle 8 e nelle aree private dalle 8 alle 12. Per le aree attigue a Via della Palazzetta le operazioni si svolgeranno nei medesimi giorni a partire dalle ore 18.00.

L’intervento straordinario. Anche questa disinfestazione si aggiunge al piano di trattamenti già programmati dal Comune per la stagione in corso. L’intervento straordinario impiega un prodotto di comune utilizzo, conforme alle normative vigenti in ambito urbano. Consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi e nella rimozione dei focolai larvali. La situazione è costantemente monitorata da ATS, che ha disposto l’applicazione del protocollo previsto per i casi sospetti.

Precauzioni da adottare. Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.

Trattamento. Non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.

Redazione