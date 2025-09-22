Nuovi assunti al Comune di Rho: “Pronti a darsi da fare al servizio di tutti”

Il benvenuto del Sindaco e della dirigente al Personale: “Nel pubblico opportunità di crescita professionale e umana”

(mi-lorenteggio.com9 Rho, 22 settembre 2025 – Formazione in corso per i 26 nuovi assunti entrati in servizio a partire dal primo o dal 15 settembre al Comune di Rho. Ci sono sette agenti di Polizia Locale, due elettricisti, dieci istruttori tecnici e amministrativi che vanno a rinforzare diversi uffici garantendo il turnover dei posti vacanti per precedenti cessazioni dal servizio, a partire dagli Uffici demografici; sette istruttori tecnici geometri impegnati tra catasto, lavori pubblici, strade, infrastrutture, edilizia privata.

Il numero di dipendenti comunali arriva così a quota 270, ma altre assunzioni sono previste entro la fine dell’anno.

A dare il benvenuto ai nuovi assunti sono stati il Sindaco Andrea Orlandi, la dirigente dell’Area 1 Affari generali e Personale Emanuela Marcoccia e la responsabile delle Risorse umane Patrizia Caliano. La Direzione del Personale ha organizzato in Sala Consigliare un primo momento di formazione generale per i nuovi colleghi assunti presso l’Ente , al di là della formazione specifica che sarà svolta sul campo da parte dei colleghi dell’ufficio di assegnazione, a cui si potrà aggiungere l’aggiornamento professionale per le rispettive competenze tecniche, laddove richiesto dal ruolo rivestito. La formazione avviata verte su aspetti generali e strumenti per l’attività lavorativa nel Comune di Rho.

Per molti anni si è dovuto rispettare il blocco delle assunzioni, dal 2022 a oggi le assunzioni sono riprese ed è stato possibile garantire turn over per trasferimenti e pensionamenti e per rinforzare alcuni settori. Il più giovane assunto, nato nel 2005, ha solo 20 anni.

C’è chi affronta la prima esperienza lavorativa nel “pubblico” e chi ha già vissuto esperienze in altri Comuni. Molti arrivano da lunghi anni vissuti nel privato, anche in grandi multinazionali. “Non devi per forza trovare lavoro in un ambito legato alla tuo percorso di studi, si può ricominciare da capo”, hanno sottolineato alcuni. “Ho deciso di mettermi a studiare e affrontare concorsi per intraprendere nuovi percorsi, al servizio delle persone”, hanno detto altri. Qualcuno ha conosciuto la vita amministrativa affrontando esperienze di servizio civile o di alternanza scuola-lavoro: uno stimolo ad affrontare i concorsi per entrare in un ente pubblico e mettersi in gioco al servizio della collettività. Molti ritengono “gratificante entrare in rapporto con i cittadini”, altri rivelano che “Rho non ha nulla da invidiare a grandi città capoluogo, qui di certo non ci si annoia”. Altri, infine, sono già consapevoli del fatto che ogni dipendente rappresenti lo sguardo dell’Amministrazione sulla città ed è invitato a segnalare quel che sul territorio va migliorato.

Il Sindaco ha sottolineato che la città affronta sempre di più una apertura internazionale, per la presenza di MIND o per avventure come quella olimpica, cosa che richiede la conoscenza delle lingue e la capacità di mediazione culturale. “Per voi è una occasione nuova di percorso professionale, spero che qui possiate vivere una esperienza positiva dal punto di vista umano, in primis con i colleghi e poi con i vostri utenti di riferimento – ha detto Andrea Orlandi – Chi si ritrova a svolgere un lavoro nel pubblico ha un ruolo importante perché ha la possibilità e la responsabilità di mettere il suo mattone per costruire la casa di tutti. Il dipendente pubblico viene spesso poco considerato, io penso il contrario: qui troverete persone che da tanti anni lavorano con professionalità e competenza. Il settore pubblico non è immobile ma dinamico, le opportunità di carriera ci sono. Il numero di lamentele sarà sicuramente maggiore dei grazie che riceverete, ma i grazie che riceverete dai cittadini pesano davvero di più”.

La dirigente Emanuela Marcoccia ha fornito una rappresentazione del contesto esterno e del contesto organizzativo interno: “Vi racconteremo alcuni istituti e strumenti che vi saranno utili nella vostra vita lavorativa. Poi oltre all’affiancamento dei colleghi e alla partecipazione a corsi adeguati alle specifiche attività assegnate, sarete coinvolti nel piano formativo dei dipendenti del Comune di Rho. Se state cercando un luogo di lavoro stimolante in cui crescere professionalmente e umanamente, impegnandovi per lo sviluppo del bene comune e contribuendo alla creazione di valore pubblico, siete nel posto giusto. Buon lavoro a tutti!”.