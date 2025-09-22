Rho. Sabato 11 ottobre memoria dei Martiri di Robecchetto

Trasferta in pullman e cerimonia davanti al cippo che ricorda i partigiani uccisi lungo il Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 settembre 2025 – Sono trascorsi 81 anni dall’eccidio di Robecchetto del 13 ottobre 1944, quando cinque giovani di Rho, Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti, Luigi Zucca e Cesare Belloni vennero condotti dalla milizia fascista alla Casa del fascio e torturati per ore. Nel pomeriggio vennero caricati su un furgone, portati sulle sponde del Naviglio, fucilati a Robecchetto con Induno e gettati nel canale. Solo Belloni riuscì a sopravvivere. I corpi degli altri quattro partigiani vennero ritrovati nei giorni seguenti.

Là dove, a Robecchetto, un monumento ricorda il loro sacrificio, il loro non avere tradito i compagni di lotta partigiana a discapito della loro vita, si svolgerà sabato 11 ottobre 2025 la commemorazione dei martiri.

Due autobus saranno a disposizione dei cittadini che vorranno partecipare alla trasferta e partiranno alle 14.30 da piazza Libertà.

Alle 15.30, a Robecchetto con Induno, si arriverà al cippo in corteo, lì si svolgeranno i discorsi celebrativi alla presenza degli studenti delle scuole, con l’accompagnamento del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho. Interverranno il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, il Sindaco di Robecchetto con Induno, Valentina Cognetta, il presidente dell’A.N.P.I. di Rho Mario Anzani, esponenti di A.N.P.I. Turbigo.

“Anche quest’anno sono coinvolti in questa commemorazione studenti delle scuole di Rho: un modo per passare il testimone e ricordare il sacrificio di quei giovani rhodensi che difesero a costo della vita la libertà e la giustizia – commenta il Vicesindaco Maria Rita Vergani, artefice dei progetti sulla memoria – Ai ragazzi dobbiamo raccontare cosa è accaduto, spiegare come costruire anticorpi democratici contro ogni deriva autoritaria carica solo di violenza e imposizioni. I Martiri di Robecchetto meritano il rispetto di tutte le generazioni a venire”.

