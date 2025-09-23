Cremona: fermati e indagati 4 tifosi del Parma dopo gli scontri avvenuti in occasione di Cremonese – Parma

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 23 settembre 2025 – La Polizia di stato di Cremona, a seguito degli scontri avvenuti tra tifoserie rivali avvenuti in data 21 settembre 2025 in occasione della partita di calcio “Cremonese – Parma”, ha fermato e indagato 4 soggetti ultras della tifoseria del Parma che hanno preso parte ai disordini nei pressi dello stadio. Nel corso del servizio di ordine pubblico, non lontano dal teatro luogo dello scontro, gli operatori addetti al filtraggio dei veicoli hanno notato una autovettura che li ha subito messi in allarme, in quanto gli occupanti avevano il volto parzialmente coperto e all’interno si intravedevano alcuni caschi. Dopo averli fatti fermare, gli operatori hanno ispezionato il bagagliaio del veicolo, al cui interno i tifosi ultras avevano riposto 7 bastoni di plastica rigida, 4 bastoni in ferro e una mazza di legno, oltre a 5 petardi di elevata potenza, tutte armi pronte per essere utilizzate in vista di un possibile scontro con la tifoseria locale. I quattro soggetti sono stati accompagnati in Questura e denunciati sia per il possesso delle suddette armi sia per il travisamento del volto, entrambe condotte sanzionabili penalmente dalle norme per il contrasto alla violenza nell’ambito delle manifestazioni sportive.

Seguiranno nei prossimi giorni valutazioni per l’emissione di eventuali D.A.Spo.