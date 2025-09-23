MILANO: ADDESTRAMENTO SAF NELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2025 (Si è conclusa venerdì 19 settembre l’attività di addestramento provinciale di mantenimento SAF (Speleo Alpino Fluviale) che ha coinvolto circa 100 Vigili del fuoco del Comando di Milano, già in possesso delle abilitazioni SAF Basico e Avanzato.

Le manovre di perfezionamento si sono svolte in una location d’eccezione: la Galleria Vittorio Emanuele II. L’addestramento, articolato su quattro intense giornate, ha visto la preziosa collaborazione del Comune di Milano e dell’unità di Polizia Locale competente per territorio, fondamentale per garantire il perfetto svolgimento logistico delle operazioni.

L’attività conferma l’importanza della preparazione continua e della sinergia tra istituzioni per garantire la massima efficienza operativa.