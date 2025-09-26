40 anni di Voce Amica a Milano: un punto di ascolto per tutti alla ricerca di nuovi volontari

Al via a ottobre il nuovo corso di formazione

Milano, 26 settembre 2025 – Quarant’anni fa, a Milano, nasceva Voce Amica, un servizio di ascolto telefonico anonimo e gratuito per chiunque senta il bisogno di essere ascoltato, senza giudizi né pregiudizi. Oggi, a distanza di quattro decenni, l’associazione continua a rappresentare un punto di riferimento a livello nazionale per chi vive momenti di difficoltà, di solitudine o semplicemente desidera condividere i propri pensieri con una voce amica. Per celebrare questo importante anniversario e guardare al futuro, l’associazione lancia un appello alla comunità milanese: abbiamo bisogno di nuovi volontari per continuare a essere un porto sicuro per chi cerca ascolto e comprensione. Per chi desiderasse mettersi alla prova, il 7 ottobre inizia un corso di formazione gratuito che prevede otto incontri in presenza e serali – per tutti i dettagli: info@voceamica.it.

“Essere ascoltati è un bisogno fondamentale dell’essere umano” spiega Barbara Bertani, psicologa e psicoterapeuta, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente dell’associazione, “e spesso, in un momento di difficoltà, una voce amica può fare la differenza”. In un mondo in cui la comunicazione è sempre più rapida e spesso superficiale, Voce Amica si prende il tempo per ascoltare nel modo più autentico e profondo, senza fornire risposte preconfezionate ma facendo sentire ogni persona accolta e compresa. “Per continuare a farlo, abbiamo bisogno di nuove persone disponibili a mettersi in gioco. Chiunque desideri dedicare qualche ora alla settimana all’ascolto attivo può candidarsi come volontario: non è richiesta un’esperienza specifica, ma una predisposizione all’ascolto e la volontà di seguire un percorso formativo specifico”, aggiunge Barbara Bertani.

Un servizio di ascolto, sempre disponibile

Voce Amica opera attraverso un servizio telefonico attivo tutti i giorni, garantendo il totale anonimato di chi chiama e di chi risponde. Dietro ogni telefonata c’è un volontario formato con cura per offrire supporto e accoglienza senza dare consigli o soluzioni, ma con la capacità di ascoltare davvero.

Un impegno basato su valori solidi

Empatia, riservatezza e gratuità sono i pilastri di Voce Amica. Il servizio non ha scopo di lucro e si basa interamente sull’impegno dei volontari, che offrono il proprio tempo e la propria sensibilità per garantire un punto di contatto umano a chi ne ha bisogno.

Voce Amica vive grazie al contributo economico dei suoi sostenitori, compresi coloro che decidono di destinare all’associazione la quota IRPEF del 5 per mille.

Per maggiori informazioni sul servizio Voce Amica, su come contribuire o diventare volontari: www.voceamica.it, e info@voceamica.it

Redazione