Dozio (FI): «La scomparsa di Pasquale Pistorio è una grande perdita per il mondo industriale e per la nostra Brianza tecnologica»

(mi-lorenteggio.com) Monza, 26 settembre 2025 – «Sono molto addolorato per la scomparsa del Cavaliere Pasquale Pistorio storico presidente di St Microelectronics ad Agrate che col suo impegno e le sue capacità imprenditoriali ha saputo far crescere la società italo-francese di semiconduttori, trasformandola in una delle aziende leader a livello mondiale nel settore tecnologico», così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia.

«Pistorio nel mondo industriale ha rivestito un ruolo importante per la Brianza e per l’Italia – ha proseguito l’azzurro -. Perdiamo un ingegnere e un dirigente d’azienda visionario, che è stato un riferimento anche per Confindustria e membro del Cda della Fiat. Mi stringo vicino ai suoi cari per questa grande perdita».

