FABRI FIBRA: Per la prima volta il 30 settembre (sold out) e 1 ottobre all’Unipol Forum di ASSAGO con due show speciali

Due show di puro Rap e tanti ospiti amici
(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2025 – Mancano poche ore all’arrivo di FABRI FIBRA all’Unipol Forum di Assago (MI), due show che segnano il debutto per il rapper di Senigallia nel palazzetto milanese, due eventi di puro rap italiano con una lunga scaletta che ripercorrerà oltre ai brani dell’ultimo disco “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” anche i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera.
Con lui sul palco amici e colleghi pronti a festeggiare uno dei pilastri del genere che più di altri ha segnato con la sua musica la scena rap del nostro paese.
Queste due date (30 settembre già sold out e 1° ottobre) chiudono il tour estivo che ha portato FABRI FIBRA in giro per tutta Italia superando quota 100.000 biglietti venduti.
I Biglietti per la data del 1° ottobre sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.
FIBRA riprenderà la strada a novembre con sei date speciali nei principali club del nostro paese.
Biglietti disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.
Redazione