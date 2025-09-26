FAMEDIO. DECISE LE PERSONALITÀ ILLUSTRI DA ISCRIVERE NEL PANTHEON DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2025 – La Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio ha approvato i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale.
L’elenco delle cittadine e dei cittadini illustri comprende: Antognini Giuseppina, Armani Giorgio, Asti Adriana, Berengo Gardin Gianni, Cavalleri Cesare, Jelmini Missoni Rosita, Mosca Baldessarri Zita, Pellegrini Ernesto, Pillitteri Paolo, Pomodoro Arnaldo, Ramorino Nicoletta, Squatriti Fausta, Tognasso Augusto, Toscani Oliviero.
Redazione