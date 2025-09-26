Giornata Internazionale della Nonviolenza. Mami Louise Milano e Civic insieme per promuovere la gentilezza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2025 – In occasione della settimana che accoglie la Giornata Internazionale della Nonviolenza, 2 ottobre 2025, nasce a Milano The Cakers Club, il primo pop up editoriale del laboratorio di cake art e catering Mami Louise Milano in collaborazione con il circuito di edicole Civic e il Centro di Nonviolenza Attiva. Da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre l’edicola Civic di Piazza Morbegno a Nolo si trasforma infatti in un piccolo universo creativo per celebrare e diffondere il valore della Nonviolenza attraverso esperienze interattive, workshop, laboratori e occasioni di condivisione.

Per la ricorrenza l’edicola Civic si converte in un presidio di bellezza, positività e gentilezza firmato Mami Louise Milano: un luogo dove creatività, comunità e dolcezza si incontrano per celebrare il valore del prendersi cura degli altri. L’iniziativa sostiene l’associazione Mondo Senza Guerre e Senza Violenza ODV attraverso la vendita in edicola, durante l’intera settimana, del Lollipop emotivo, un lecca-lecca speciale realizzato da Mami Louise Milano per ricordare che riconoscere e accettare le proprie emozioni è il primo passo per essere più gentili verso se stessi e gli altri: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione, impegnata da vent’anni nella realizzazione di progetti di promozione e sviluppo di una cultura della nonviolenza.

Promuovere una cultura di nonviolenza rappresenta una sfida decisiva, soprattutto per le nuove generazioni: per celebrare la Giornata internazionale della Nonviolenza, giovedì 2 ottobre, è previsto in edicola un laboratorio organizzato insieme al Centro di Nonviolenza Attiva dedicato ai bambini per diffondere la cultura della nonviolenza attraverso il divertimento. Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 l’attività, ispirata al celebre libro “Piccolo Blu e Piccolo Giallo”, attraverso l’uso delle marionette e con giochi interattivi inviterà a riflettere sul valore dell’accoglienza e della ricchezza che nasce dalla diversità, mentre durante la serata dalle ore 18.00 alle ore 22:00 si potrà partecipare a uno speciale evento per ritrovarsi e riflettere insieme sul valore di questa Giornata.

Tutti i giorni, dal 29 settembre al 5 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 22.00 in edicola, vi aspettano momenti da vivere e condividere: colazioni, merende e aperitivi. Inoltre, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 18.00 adulti e bambini potranno assistere a showcooking live con i professionisti del team Mami Louise Milano e domenica 5 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 i bambini potranno partecipare a workshop e laboratori pensati per promuovere e celebrare il potere rivoluzionario della gentilezza.

Mami Louise Milano è un laboratorio artigianale cake art e catering nato a Milano nel 2013 da un’idea di Valentina Massa e Fabiana Bagnuoli, due donne con percorsi diversi ma unite da una visione comune: trasformare l’artigianalità in un linguaggio contemporaneo, estetico e progettuale. Punto di riferimento per chi cerca soluzioni food su misura, curate nei minimi dettagli e immediatamente riconoscibili, il laboratorio con un’anima di piccola maison sartoriale, realizza ogni prodotto con bellezza e un pizzico di poesia, rendendolo un pezzo unico. Mami Louise Milano offre ai suoi clienti esperienze uniche, progettando e realizzando torte artigianali e catering dolce e salato su misura per progetti privati, eventi aziendali e matrimoni, seguendo l’organizzazione a 360°.

Civic è un progetto editoriale e imprenditoriale nato a Milano nel 2020 per iniziativa di Bud Srl, con l’obiettivo di rivalorizzare e rilanciare l’edicola come punto di aggregazione sociale e culturale, coinvolgendo in primis i giovani, nonché strumento di vera e propria riqualificazione urbana e luogo di diffusione dell’informazione certificata. Il nome Civic richiama volutamente la parola Civico, e riflette il desiderio di creare luoghi al servizio della comunità, accessibili e profondamente legati al territorio in cui si trovano. Con Civic l’edicola recupera il suo originario core business che vede nel prodotto editoriale la principale tipologia di offerta: oltre alla stampa quotidiana, le edicole ospitano una produzione editoriale selezionata e di alto profilo. Particolare cura viene riservata a iniziative di brand activism che comunicano le attività di rilevanza sociale, politica e ambientale di un’azienda in sintonia con la valenza culturale e sociale del progetto Civic.

