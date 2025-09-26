IRON MAIDEN: da domani i biglietti in vendita per l’unica data italiana 2026 allo Stadio di San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2025. Sono disponibili da domani su Vivaticket (evento – artista) e MC2Live.com (a questo link) i biglietti per l’unica data italiana del 2026 degli IRON MAIDEN all’interno del loro RUN FOR YOUR LIVES TOUR WORLD TOUR 2026.

L’appuntamento è fissato al 17 giugno 2026, una data che entrerà nella storia della musica del nostro Paese perché per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro una band metal si esibirà all’interno dello stadio più importante d’Italia.

Un momento storico per i fan italiani della musica pesante che saranno testimoni di un grande show in quella che sarà ribattezzata la Scala del METAL.

La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.

In questa lunga e onorata carriera, gli IRON MAIDEN hanno venduto a oggi oltre 130 milioni di copie dei loro album e suonato oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards.

Steve Harris afferma: “Siamo tutti entusiasti di questo RUN FOR YOUR LIVES TOUR. I fan sono stati fantastici, la scaletta è perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo è probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile, con quasi tutti i biglietti esauriti e oltre un milione di fan presenti. Quindi abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nel corso dell’anno.

Naturalmente Simon Dawson si unirà a noi ancora una volta dietro la batteria e sia lui che tutta la band desiderano ringraziare i nostri fan per la fantastica accoglienza che gli avete riservato nella prima leg”.

Il manager Rod Smallwood commenta: “Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla reazione straordinariamente positiva dei nostri fan e dei media mainstream alla prima leg del nostro Run For Your Lives Tour. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l’energia di tutti i nostri fan a ogni singolo concerto è stata colta dalla band e penso che abbiamo tutti vissuto un’esperienza davvero memorabile, probabilmente il nostro miglior tour di sempre. Nel corso della nostra carriera i festival hanno avuto un ruolo fondamentale, a partire dal Rock in Rio del 1985 ovviamente, permettendoci di suonare di fronte a nuovi fan e, si spera, convertirli in fan dei Maiden, il che, in assenza di radio o media mainstream, ha contribuito enormemente ad aumentare il nostro seguito. Quindi questo tour, basato sulla maggior parte dei più importanti festival metal europei, è anche un enorme ringraziamento a quegli stessi festival per aver giocato un ruolo così importante nei cinquant’anni… e ancora… di storia degli Iron Maiden.

Oltre all’Europa orientale, suoneremo anche in alcuni stadi in Germania (Hannover), Francia (Lione-Décines) e In Italia, quest’ultimo al leggendario stadio San Siro di Milano, casa sia dell’AC Milan che del FC Internazionale Milano, e saremo, mi hanno detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni!!

Noterete che il programma qui sotto indica solo lo spettacolo nel Regno Unito per l’11 luglio e c’è un buon motivo! Stiamo lavorando a qualcosa di speciale per i nostri fedeli fan del Regno Unito, tra cui un’estensione del nostro concept Eddie’s Dive Bar che abbiamo lanciato l’anno scorso… quindi tenete d’occhio questo spazio!

I fan noteranno anche che suoneremo di nuovo al Paris La Défense Arena lunedì 22 giugno, dopo aver già suonato due serate sold out quest’anno davanti a 75.000 spettatori… ma c’è un buon motivo!

Infine, è stato davvero speciale vedere che la stragrande maggioranza dei nostri fan ha apprezzato e rispettato la nostra richiesta di limitare severamente l’uso dei telefoni ai nostri concerti, idealmente tenendoli semplicemente in tasca per tutto il tempo, soprattutto nelle aree in piedi davanti al palco. Purtroppo, ci sono state delle eccezioni in un paio di posti, ma nel complesso la comprensione e la collaborazione dei nostri fan hanno fatto un’enorme differenza nell’atmosfera di ogni spettacolo e hanno aumentato enormemente il divertimento sia per la band che per i fan.

Incoraggiamo i nostri fan a seguire questa iniziativa in tutti i nostri concerti nel 2026, in particolare a Parigi, e collaboreremo con Yondr, l’azienda che crea spazi senza telefono dove i fan ricevono una custodia sicura con serratura che permette di tenere il telefono sempre con sé. E, come ho detto prima, per tutti i nostri fan fuori dall’Europa, non vi abbiamo certo dimenticati e abbiamo grandi annunci in arrivo per il 2026. State certi che faremo visita a quanti più di voi possibile l’anno prossimo, prima che la band si prenda una meritata pausa dai tour nel 2027.”

Queste le prime date annunciate:

23 maggio 2026 Atene, GRECIA – OAKA

26 maggio 2026 Sofia, BULGARIA – Stadio Vasil Levski

28 maggio 2026 Bucarest, ROMANIA – Arena Națională

30 maggio 2026 Bratislava, SLOVACCHIA – Národný Futbalový Štadión

02 giugno 2026 Hannover, GERMANIA – Heinz von Heiden Arena

10 giugno 2026 Amsterdam, PAESI BASSI – Ziggo Dome

17 giugno 2026 Milano, ITALIA – Stadio San Siro

22 giugno 2026 Parigi, FRANCIA – Paris La Défense Arena

28 giugno 2026 Lione – Décines, FRANCIA – Stadio Groupama

07 luglio 2026 Lisbona, PORTOGALLO – Estádio da Luz

11 luglio 2026 Spettacolo principale nel Regno Unito – Dettagli da svelare

Infine, grazie alla popolarità degli Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar inclusivi e gratuiti, espanderemo ulteriormente questo concetto nel maggior numero possibile di città in cui si terranno gli spettacoli e creeremo uno spazio unico dove i fan potranno incontrarsi prima e dopo lo spettacolo. Saranno serviti birra Trooper e vino Darkest Red, con cibo, merchandising esclusivo e altro intrattenimento.