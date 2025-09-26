MARCORA (FDI): “INTERVENGA IL PREFETTO SULLA DELIBERA PER LA VENDITA DI SAN SIRO !”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 26 settembre 2025 – Il Consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora ha dichiarato: “Oggi ho scritto una email al Prefetto di Milano chiedendo di intervenire urgentemente su due questioni: la prima è relativa a un difetto di procedura della delibera, in quanto la stessa non ha terminato il suo iter amministrativo e, inoltre, non è stata discussa in modo definitivo nelle Commissioni, come dichiarato dai relativi presidenti di Commissione.”

“In secondo luogo” prosegue Marcora “E’ pervenuta dal Comitato Legalità, presieduto da Nando Dalla Chiesa, una relazione che ho inoltrato al Prefetto, in cui si evidenziano problematiche rilevanti e possibili ombre sulla vendita dello stadio”.

Il Consigliere Marcora conclude: “Il Prefetto intervenga a sospendere l’iter di approvazione della delibera prevista per lunedì prossimo”.

Redazione