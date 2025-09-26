Milano-Bicocca, a Giuseppe Marotta la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali

L’Università ha conferito il prestigioso riconoscimento al Presidente e CEO di FC Internazionale Milano. La rettrice Giovanna Iannantuoni: «La sua visione e la capacità di innovare i modelli organizzativi possono essere fonte di ispirazione per chi si prepara ad affrontare le sfide del futuro»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2025 – L’Università di Milano-Bicocca ha conferito oggi la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali al Presidente e CEO di FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta. La cerimonia si è tenuta nell’Aula magna dell’Ateneo, alla presenza della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, del presidente del consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Marketing e mercati globali, Flavio Gnecchi, e della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato su proposta del dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Ateneo. «In oltre quarant’anni di carriera – si legge nella motivazione – Giuseppe Marotta ha saputo coniugare eccellenza sportiva e sostenibilità economica, guidando con successo club sportivi e promuovendo modelli virtuosi di gestione aziendale. Particolarmente rilevante è il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo, sia nella costruzione di squadre competitive, sia promuovendo progetti formativi dedicati ai giovani atleti, esempi concreti di integrazione tra carriera sportiva e istruzione. Giuseppe Marotta rappresenta oggi un punto di riferimento nel processo di rinnovamento del calcio italiano e il suo operato incarna pienamente i valori del nostro corso di laurea, contribuendo in modo esemplare allo sviluppo delle competenze manageriali, del marketing e della comunicazione nel contesto globale in cui si articola il settore dello sport».

«Il nostro Ateneo conferisce la Laurea Honoris Causa a personalità che si sono distinte per contributi significativi nel loro campo – ha dichiarato la rettrice Giovanna Iannantuoni – e Giuseppe Marotta si è affermato negli anni come uno dei protagonisti in ambito manageriale e sportivo. La sua visione e la capacità di innovare i modelli organizzativi possono essere fonte di ispirazione per chi si prepara ad affrontare le sfide del futuro».

«Ricevere la Laurea magistrale Honoris Causa da un Ateneo prestigioso come l’Università di Milano-Bicocca è per me un grandissimo onore, che accolgo con profonda gratitudine. Questo conferimento non rappresenta solo un attestato del mio lungo percorso professionale, ma anche un tributo al valore culturale e sociale del calcio, oltre a riaffermare l’importanza dei valori di competenza, formazione e innovazione. Dedico questa onorificenza a tutte le persone con cui ho condiviso il mio percorso professionale in quasi cinquant’anni di carriera, nella convinzione che i successi più grandi nascano sempre dal lavoro di squadra e dalla visione comune», le parole di Giuseppe Marotta, Presidente e CEO di FC Internazionale Milano.

«Lo sport è un’industria globale a pieno titolo e si caratterizza come ecosistema trasversale che interagisce con un grande numero di settori diversi. Giuseppe Marotta è un protagonista indiscusso di questo mondo e con il conferimento di questa Laurea Honoris Causa celebriamo anche l’importanza dello sport per il suo contributo alla crescita del Paese e al benessere dei cittadini», ha aggiunta la delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio.

