Ottobre in Cascina Cuccagna a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2025 – La stagione culturale di Cascina Cuccagna a Milano entra nel vivo in ottobre con un palinsesto ricco e trasversale che consolida la vocazione della cascina come luogo di partecipazione e innovazione sociale, in un susseguirsi di spettacoli teatrali, musica, laboratori creativi, mercati agricoli, pratiche di riuso e socialità.

Un momento significativo per la città di Milano è domenica 5 ottobre, con “Comedian per Gaza”, una maratona di dodici ore di Stand Up Comedy in collaborazione con ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto della Fondazione Soleterre a favore del Nasser Hospital, l’ospedale pediatrico di Khan Yunis.

Tra gli appuntamenti del mese di “Quotidiano Cuccagna”: il primo incontro della stagione del martedì circolare (21 ottobre), il Mercato Agricolo della Cuccagna del martedì con ogni settimana nuovi banchi e la presentazione del libro presentazione del libro La Dieta amica del clima, a cura di ACCC e Altreconomia (14 ottobre); il teatro del mercoledì, il fine settimana comunitario di sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Salotto Cuccagna (giovedì 30 ottobre) con Solitudine urbana: incontrarsi è ancora possibile?, un incontro aperto per confrontarsi su come trovare tempo e modo per costruire relazioni autentiche, in una città che corre veloce come Milano.

Un forte messaggio di solidarietà: Comedian per Gaza, domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre, dalle 11:00 alle 23:00, Cascina Cuccagna ospita “Comedian per Gaza”, una maratona di dodici ore di Stand Up Comedy organizzata per raccogliere fondi in favore del popolo palestinese.

L’appello lanciato online ha ricevuto un’enorme partecipazione: oltre novanta comici si alternano sul palco, unendo il potere della comicità a un forte messaggio di solidarietà. L’iniziativa punta a sostenere il progetto della Fondazione Soleterre a favore del Nasser Hospital, l’ospedale pediatrico di Khan Yunis. Tra i protagonisti della kermesse figurano artisti come Velia Lalli, Daniele Raco, Laura Formenti e Martina Tinnirello, insieme a molti altri nomi della scena italiana della Stand Up Comedy.

Il martedì in Cuccagna: il ritorno del martedì circolare e le novità del mercato agricolo

Riparte martedì 21 ottobre la giornata mensile del martedì circolare dedicata al consumo responsabile e alla riduzione degli sprechi. L’iniziativa unisce teoria e pratica per promuovere un paradigma culturale sostenibile: il Garage Sale curato da Giacimenti Urbani (16:00-20:30) per ridare vita a oggetti inutilizzati, piccoli mobili, complementi d’arredo, elettrodomestici e altri oggetti per la casa ma anche abiti, dischi o libri di cui non si ha più bisogno. Alle 17:30 il laboratorio creativo Second Leaf – La seconda vita delle foglie, a cura di Nantoo srl, insegna a trasformare le foglie in carta artigianale e materiali innovativi, offrendo un’esperienza per adulti, bambine e bambini [prenotazione gratuita a questo link].

Il Mercato Agricolo della Cuccagna è un appuntamento fisso del martedì in cascina, con prodotti biologici e a chilometro zero: verdure di stagione, formaggi vaccini e caprini, miele, uova, salumi, carne e altre eccellenze direttamente dai produttori (Baioni, Terrafiera, La Corte, La Quintalina, Apacl). Martedì 7 ottobre si aggiunge la cooperativa Valli Unite, con vini naturali, farine, succhi d’uva e carni di Fassona. Inoltre, il 14 ottobre, all’interno del mercato, è prevista la presentazione del libro La Dieta amica del clima, a cura di ACCC e Altreconomia.

Il teatro del mercoledì: Stand Up Comedy, Slam Poetry, improvvisazione

Il mercoledì spettacolare torna dal mese di ottobre come appuntamento fisso settimanale dedicato alle arti performative: Stand Up Comedy, Slam Poetry, teatro d’improvvisazione e della narrazione. Ogni mercoledì alle 21:00 negli spazi di Officina 5 (Corte Nord) in Cascina Cuccagna a Milano, il pubblico può scoprire nuovi talenti e lasciarsi sorprendere da performance sempre diverse. L’ingresso è gratuito con la Tessera della Cuccagna 2025 [prenotazione a questo link].

Mercoledì 1° ottobre

Stand Up Comedy Cuccagna: “Quei Bravi Ragazzi”

Rosario Mancuso, giovane comico siculo-irlandese ed esponente della corrente “Ingegneria Religiosa”, porta sul palco uno spettacolo irriverente insieme a Francesco Messina, Otello Piccoli e Ross Birretta. Quattro comedian siciliani, quattro stili differenti, per una serata di comicità tagliente e senza compromessi. Presenta Dan Batista.

Mercoledì 8 ottobre

Teatro dell’improvvisazione in Cascina Cuccagna

Una serata a cura di Teatribù di puro divertimento e creatività dove tutto nasce sul momento: storie, personaggi e situazioni vengono costruiti dal vivo, senza copione.

Mercoledì 15 ottobre

Stand Up Comedy Cuccagna: Open Mix

Un format che dà spazio ai comici emergenti della scena milanese (e non solo) per testare nuovi pezzi e sperimentare sul palco. Un mix imprevedibile di talento, ironia e coraggio, che garantisce risate e sorprese. Presenta Francesca Belmonte.

Mercoledì 22 ottobre

Teatro dell’improvvisazione in Cascina Cuccagna

Un nuovo appuntamento a cura di Teatribù con l’improvvisazione teatrale: spontaneità e interazione con il pubblico per una serata unica e irripetibile.

Mercoledì 29 ottobre

Stand Up Comedy Cuccagna: serata improvvisazione

Nessun copione e nessun filtro: i comici improvvisano tutto live, trasformando il pubblico in parte attiva dello spettacolo. Un’esperienza di Stand Up Comedy che accade una sola volta e non si ripete. Con Nanni Mascena e Dan Batista.

Il fine settimana comunitario di sabato 11 e domenica 12 ottobre

Nell’ambito dalla domenica bestiale con l’edizione del sabato, Cascina Cuccagna ospita sabato 11 ottobre, dalle 12:00 alle 20:00, il mercato di illustratori e fumettisti, curato da ACCC, in collaborazione con I Distratti e UAU il festival. L’allestimento di tavole originali, serigrafie, fanzine e albi illustrati trasforma il cortile della cascina in un laboratorio creativo a cielo aperto.

La giornata del sabato propone nel pomeriggio attività per famiglie: la caccia al tesoro Fossili viventi (15:00-17:00), un gioco dai 7 anni in su, ideato da Tostoini Roberta Ragona e legato al suo ultimo albo illustrato per Aboca Kids. A seguire il laboratorio Notebook Design (17:00-19:00), a cura di Margherita Tofanelli, per realizzare un quaderno A5 rilegato a mano, interamente personalizzato (su prenotazione).

Infine, la proiezione del docufilm Sandra Gilardelli – La partigiana e la rosa rossa (18:00-20:30) con interventi dell’autore Marco Manzoni e di Michela Fiore, figlia di Sandra e presidente della sezione Anpi Stadera Gratosoglio.

Domenica 12 ottobre, dalle 10:30 alle 20:30, il pubblico di ogni età può partecipare a laboratori, spettacoli di burattini, baratti, incontri su temi ambientali.

La domenica prende il via con Fare la maglia in compagnia (10:30-12:30), il laboratorio di socialità creativa con il Gruppo di partecipazione Magliando. In contemporanea, spazio al movimento con Contakids (10:30-11:30), gioco fisico per i genitori e le bambine e i bambini dai 2 ai 6 anni, a cura di Francesca Camozzi. Alle 11:30 il cortile si anima con lo spettacolo di burattini Le avventure di Pulcinella, firmato dalla Compagnia Orlando Della Morte.

Il pomeriggio offre un caleidoscopio di esperienze tra natura e manualità: Cera una candela (14:30-15:30), laboratorio di manipolazione della cera d’api a cura di Apicoltura Urbana; Baratto d’autunno (15:00-17:00), pomeriggio dedicato al riuso e alla condivisione con Sbaracca Baratta; Facciamo (la) festa al mirto (15:00-16:00), raccolta e cura della pianta in compagnia del Gruppoverde; Il bisogno del cane di essere rispettato (15:00-16:00), incontro di educazione cinofila con Occhio del Lupo.

Alle 16:30 le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni possono cimentarsi con il Laboratorio di acquerellocondotto da Rosalba Bartolucci.La giornata prosegue con la proiezione del documentario Cowspiracy (18:00-20:30), che indaga l’impatto ambientale dell’industria della carne e le sfide della sostenibilità alimentare.

Chiude il fine settimana la cena comunitaria La Tavolata Bestiale: un lungo tavolo condiviso dove ritrovarsi, conoscersi e socializzare, in perfetto stile cascina.

Le attività sono ad ingresso libero, ad eccezione di alcune a pagamento con sconto tesserati, o con sottoscrizione alla Tessera della Cuccagna.

Il programma completo della stagione culturale di Cascina Cuccagna è consultabile su cuccagna.org e sui canali social.

Il progetto culturale di Cascina Cuccagna

“Quotidiano Cuccagna” è il più ampio progetto culturale di Cascina Cuccagna e prosegue nei mesi successivi con nuovi appuntamenti. Tutte le attività sono a ingresso libero, salvo alcune iniziative a pagamento con sconto per i tesserati o che richiedono la sottoscrizione della Tessera della Cuccagna (€ 10 valida da settembre 2025 a fine agosto 2026). La tessera è una modalità di sostegno a Cascina Cuccagna: i tesserati contribuiscono al mantenimento di un bene comune e al suo programma culturale gratuito per tutto l’anno. Inoltre, con la tessera, si ha accesso a vantaggi e sconti sulle attività in cascina e nelle realtà di quartiere convenzionate.