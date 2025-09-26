Qatar Museums annuncia il programma espositivo dell’autunno 2025, eccolo

(mi-lorenteggio.com) DOHA, QATAR, 25 settembre 2025 – Qatar Museums (QM), principale istituzione per l’arte e la cultura del paese, ha annunciato oggi un ampio programma di mostre ed eventi che saranno inaugurati a partire dal 23 ottobre 2025, in una stagione autunnale che mostra l’intera portata e diversità delle istituzioni di QM. Presieduta da Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar Museums è stata fondata nel 2005 e attualmente gestisce otto musei, oltre a spazi espositivi, installazioni di arte pubblica, hub creativi, incubatori per l’economia culturale e siti storici, attraverso i quali QM porta avanti la sua missione di preservare il patrimonio, riflettere sull’arte e le idee contemporanee e favorire la creatività in Qatar e nella sua regione.

La stagione espositiva dell’anniversario è presentata come parte di Evolution Nation, una campagna di 18 mesi che celebra il percorso culturale del Qatar negli ultimi 50 anni, a partire dalla fondazione del National Museum of Qatar. Curata da Qatar Creates, il movimento nazionale che posiziona il Qatar come hub globale per l’arte, la cultura e la creatività, Evolution Nation evidenzia sia i traguardi culturali della nazione che le sue aspirazioni per il futuro.

Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani ha dichiarato “Per mezzo secolo, l’arte e la cultura sono state una fonte di orgoglio e unità per il Qatar, nonché un veicolo per entrare in contatto con le persone di tutto il mondo con uno spirito di apertura e comprensione. Come Qatar Museums, siamo entusiasti di celebrare questo autunno l’energia creativa che ha trasformato il Qatar in una vera Evolution Nation, grazie alla visione del Padre Amir e alla continua leadership di Sua Altezza l’Amir, Sheikh Tamim.”

I punti salienti della stagione espositiva autunnale di QM includono A Nation’s Legacy, A People’s Memory: Fifty Years Told al National Museum of Qatar (NMoQ). La mostra ripercorrerà la storia del Museo a partire dal 1975, quando aprì in un palazzo storico quale prima istituzione del suo genere nel Golfo, fino ai giorni nostri, con NMoQ è ospitato in un edificio iconico di fama internazionale progettato da Jean Nouvel. Inoltre, Countryside: A Place to Live, Not Leave, presentata sia al National Museum of Qatar che alla Qatar Preparatory School in collaborazione con Qatar Fund for Development (QFFD) che metterà in luce un progetto internazionale di ricerca guidato dagli architetti Rem Koolhaas e Samir Bantal e analizzerà il futuro della vita rurale in regioni dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia Centrale.

M. Pei: Life Is Architecture, la prima retrospettiva a grande scala organizzata da M+ in collaborazione con Qatar Museums, sarà visitabile presso Al Riwaq – lo spazio multidisciplinare di Qatar Museums dove si incontrano arte contemporanea e architettura. La mostra include disegni originali, schizzi, modelli e materiali d’archivio raramente esposti che celebrano la vita e l’eredità dell’iconico architetto cinese-americano Ieoh Ming Pei (1917 – 2019). Allo stesso tempo il Museum of Islamic Art (MIA) e il futuro Art Mill Museum (AMM) organizzeranno congiuntamente I. M. Pei and the Making of the Museum of Islamic Art: From Square to Octagon and Octagon to Circle presso il Museum of Islamic Art. Questa mostra si concentra sul celebre design dell’architetto e sulle sue influenze dall’iconica architettura islamica. Il Museum of Islamic Art è stata la prima istituzione sviluppata sotto il patrocinio di Qatar Museums, inaugurato nel 2008 in un edificio considerato il capolavoro massimo di I. M. Pei. Entrambe le mostre fanno parte dell’iniziativa Years of Culture, che celebra la visione transculturale di Pei. Il Museum of Islamic Art di Doha, costruito da Pei, si erge come simbolo di scambio culturale tra il Qatar e il mondo.

Nel corso di questo anno di commemorazioni, Mathaf: Arab Museum of Modern Art celebrerà i suoi 15 anni di pionieristica arte araba moderna e contemporanea, mettendo in mostra una dinamica fusione tra tradizione e innovazione. In questa occasione, diverse mostre segneranno l’anniversario del museo, che è stato inaugurato nel 2010 in un ex edificio scolastico riprogettato in modo creativo da Jean-François Bodin. Le presentazioni includeranno una reinstallazione della straordinaria collezione del museo, Resolutions: Celebrating 15 years of Mathaf, e we refuse_d, una mostra collettiva che presenta quindici artisti che esplorano le tensioni tra rifiuto, resistenza, libertà artistica e solidarietà. La maggior parte delle opere sono nuove commissioni, presentate da artisti che affermano la necessità dell’arte come presenza.



M7, un centro creativo per l’innovazione, la moda e il design inaugurato nel 2021 in un edificio progettato da John McAslan & Partners, presenterà alcune mostre, tra cui FTA: Threads of Impact. Celebrating 7 Years of Fashion Trust Arabia, che esplora l’influenza di FTA nel ridefinire il panorama della moda regionale. Sarà anche in mostra Houbara Haven: A Chaumet Tiara, una presentazione di una splendida tiara su misura commissionata da Alfardan Jewellery e Qatar Museums, e realizzata dalla Maison parigina di Alta Gioielleria, dopo il successo della mostra del 2024 Chaumet & Nature; e Amazigh Hair Couture, che esplora il profondo significato delle tradizionali acconciature marocchine Amazigh.

Il 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, inaugurato poco prima della FIFA World Cup Qatar 2022™ in un edificio progettato da Joan Sibina, presenterà Esports | A Game Changer, mettendo in mostra questo affascinante fenomeno globale che include la storia degli Esports, le sfide socio-culturali e il futuro del movimento. Una seconda mostra, Sneakers Unboxed: Studio to Street, è un’esposizione itinerante dal Design Museum di Londra che esplora i legami tra il design delle scarpe da ginnastica e la storia culturale. Saranno esposti circa 500 oggetti, tra cui 200 paia di sneakers.

Lo spazio espositivo QM Gallery Katara presenterà la rinomata mostra itinerante The Rooted Nomad: M. F. Husain, celebrando l’opera di uno degli artisti più influenti dell’India. Alla Fire Station, sede del programma Artist in Residence di QM, la mostra Portals in Flux presenterà opere dell’ultimo gruppo di professionisti creativi a cui sono state assegnate le residenze, lavorando sotto la guida del celebre Direttore Artistico della Fire Station, Wael Shawky. Curata da Saida Alkhulaifi, la mostra segna l’ultima edizione del programma Artist in Residence, celebrando le opere create da artisti di base in Qatar. La Fire Station rimarrà una piattaforma per coltivare talenti emergenti con l’introduzione del Programma Intensivo di Studi Artistici nell’autunno del 2025.

Altri momenti salienti della stagione autunnale 2025 includono:

Presentata da Rubaiya Qatar, l’installazione untitled 2025 (no bread no ashes) al MIA Park dell’artista Rirkrit Tiravanija invita il pubblico a prendere parte a una nuova performance per cuocere il pane in forni all’aperto perfettamente funzionanti. Il programma fa parte del percorso di avvicinamento all’edizione inaugurale di Rubaiya Qatar, una quadriennale internazionale di arte contemporanea la cui apertura è prevista per novembre 2026.

al MIA Park dell’artista Rirkrit Tiravanija invita il pubblico a prendere parte a una nuova performance per cuocere il pane in forni all’aperto perfettamente funzionanti. Il programma fa parte del percorso di avvicinamento all’edizione inaugurale di Rubaiya Qatar, una quadriennale internazionale di arte contemporanea la cui apertura è prevista per novembre 2026. E la presentazione di Rock on Top of Another Rock di Peter Fischli & David Weiss, una scultura di 5.5 metri composta da due massi di granito in equilibrio, ultima aggiunta al programma nazionale di arte pubblica promosso da Qatar Museums.

Qatar Creates, che sta curando la più ampia celebrazione Evolution Nation, mette in contatto le comunità e ispira nuove possibilità attraverso esperienze condivise, valorizzando il ricco e mutevole panorama creativo del Qatar. Attraverso queste mostre e iniziative, Qatar Creates continua a portare le distintive esperienze artistiche e culturali del Paese a un pubblico sia locale che globale.

A ottobre, il nuovo programma Qatar Creates Membership offrirà un accesso esclusivo al dinamico ecosistema culturale della nazione. Attraverso mostre, performance, talk e momenti dietro le quinte, i membri potranno partecipare attivamente alla narrazione culturale in continua evoluzione del Qatar, interagendo con artisti, educatori, collezionisti, designer e famiglie, ognuno dei quali apporta prospettive uniche che insieme danno forma a un panorama culturale vivace, reattivo e orientato al futuro. Dai nuovi arrivati ai mecenati, ogni livello di Qatar Creates Membership offre diversi percorsi per partecipare a un movimento che rende la cultura una fonte viva di identità, connessione e progresso nazionale.

Programma espositivo autunnale di Qatar Museums 2025

(in ordine cronologico, elenco aggiornato a settembre 2025)

Esports | A Game Changer

26 settembre 2025 – 30 aprile 2026

3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum

Photo © Being X

Organizzata da 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, Esports | A Game Changer esplora l’evoluzione degli esports dalle origini di nicchia agli eventi di massa mainstream, affrontando le sfide socio-culturali e prevedendone il futuro. Questa mostra è la prima nel suo genere e integrerà perfettamente chioschi e portali digitali in un’esperienza interattiva stimolante per i visitatori. Ora al suo debutto a Doha, la mostra è stata presentata per la prima volta durante le Olimpiadi estive del 2024 a Parigi, come parte del programma estivo di Qatar Museums celebrando l’eredità del Qatar-France 2020 Year of Culture.

A Nation’s Legacy, A People’s Memory: Fifty Years Told

24 ottobre 2025 – 31 gennaio 2026

National Museum of Qatar

©Mohammed Bu Hindi Al Bu Hindi

Il National Museum of Qatar celebra il suo 50° anniversario con una mostra che ne ripercorre la storia, dalla sua fondazione visionaria al suo attuale status di brillante esempio di istituzione dedicata alla narrazione nazionale. A partire dalla decisione di Sua Eccellenza lo Sceicco Khalifa Al Thani, nel 1972, di istituire un museo, ufficialmente inaugurato il 23 giugno 1975 presso il Palazzo dello Sceicco Abdullah bin Jassim, con l’obiettivo di raccontare la vita del Qatar nel contesto dei rapidi cambiamenti sociali ed economici. La mostra ripercorre cinque decenni di trasformazioni, fino alla sua riapertura nel 2019 come National Museums of Qatar con il celebre progetto architettonico di Jean Nouvel. Questa evoluzione riflette la crescita più ampia delle istituzioni culturali del Qatar e il loro ruolo nel plasmare la diplomazia culturale. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, lo sviluppo di un vivace ecosistema culturale ha permesso al Qatar di condividere il proprio patrimonio a livello globale, in particolare attraverso iniziative come gli Years of Culture. Insieme, questi sforzi intrecciano una storia olistica di identità nazionale, patrimonio culturale e connessioni internazionali.

FTA: Threads of Impact. Celebrating 7 Years of Fashion Trust Arabia

27 ottobre 2025 – 3 gennaio 2026

M7

Photo © BORN IN EXILE, Ghazala Collection, 2025, Moez Achour

FTA: Threads of Impact. Celebrating 7 Years of Fashion Trust Arabia mette in luce le opere di oltre 80 stilisti sostenuti da Fashion Trust Arabia. Plasmata da idee, iconografie e ideali, la mostra invita i visitatori a esplorare come l’espressione personale e l’identità condivisa si intrecciano nella regione MENA, riflettendo l’impegno di FTA a sostenere i talenti arabi emergenti. Threads of Impact riflette una visione distinta e al tempo stesso sfaccettata della moda araba odierna. Con il ritorno di FTA a Doha dopo la sua permanenza in Marocco per il Qatar-Morocco 2024 Year of Culture, FTA: Threads of Impact incarna la missione di YoC di mostrare la ricchezza della regione araba.

Houbara Haven: A Chaumet Tiara

27 ottobre 2025 – 17 gennaio 2026

M7

Photo © Chaumet

M7 e Maison Chaumet co-presentano una splendida tiara realizzata su commissione di Alfardan Jewellery e Qatar Museums, e realizzate dalla Maison parigina di Alta Gioielleria a 12 Place Vendôme. I visitatori sono invitati a intraprendere un viaggio alla scoperta della tiara Houbara Haven Chaumet disegnata dall’artista qatariota vincitrice Aisha Alattiya. Questa mostra offre uno sguardo sul percorso creativo dall’ideazione alla realizzazione, sul potere della collaborazione, sull’eccezionale maestria artigianale e sulla prossima generazione di designer che plasmerà il futuro dell’alta gioielleria. Il progetto della tiara è nato dalla mostra Chaumet & Nature, che celebrava i gioielli della Maison Chaumet ispirati alla natura e al patrimonio naturale del Qatar, tenutasi presso M7 a Doha, nell’ambito dell’eredità culturale di Qatar-France 2020 Year of Culture.

Amazigh Hair Couture

27 ottobre 2025 – 12 gennaio 2026

M7

Photo © The New Frontiers, Vogue Arabia, 2021, Julien Vallon

M7 presenta Amazigh Hair Couture, una mostra che celebra le tradizioni marocchine Amazigh relative all’acconciatura come forma d’arte viva e in evoluzione. Attraverso trecce, adornamenti e rituali, la mostra esplora il modo in cui i capelli trasmettono storie di memoria, bellezza, resistenza e identità, in particolare nelle culture matrilineari Amazigh. Ciò che un tempo era oggettivato attraverso lenti coloniali ed etnografiche viene rivendicato come linguaggio di espressione personale e orgoglio culturale. Con opere di Amina Agueznay, Ilham Mestour, Lalla Essaydi e altri, l’esposizione mette in dialogo tradizioni ancestrali ed espressione contemporanea, interrogando al contempo la mercificazione e l’appropriazione delle estetiche amazigh nei media e nella moda globali. Questa mostra è organizzata come eredità del Qatar – Morocco 2024 Year of Culture, il quale ha rappresentato una delle celebrazioni più amate dell’iniziativa, con una forte eredità di partnership in corso tra patrimonio, economie creative, sviluppo sociale ed economico, e innovazione.

Lehmesa: Return by Moonlight

27 ottobre 2025 – 7 febbraio 2026

National Museum of Qatar

Photo © by Azzam Al Mannai, 2025

Il Qatar è la casa della tartaruga embricata (conosciuta localmente come “Lehmesa”), che torna sulle coste del Paese in ogni stagione di nidificazione. Con quasi tutte le specie di tartarughe marine della regione classificate come minacciate, questa mostra storica esamina queste antiche creature, i loro cicli di vita e le sfide critiche che devono affrontare oggi: perdita di habitat, inquinamento e cambiamenti climatici. Con un allestimento coinvolgente e interattivo, la mostra invita i visitatori a immergersi profondamente nel mondo delle tartarughe embricate. Concentrandosi sui loro fragili ecosistemi marini costieri, questa mostra sottolinea il ruolo fondamentale del Qatar nella conservazione marina e l’urgente necessità di ricerca scientifica per proteggere la fauna selvatica. In linea con i pilastri tematici degli Years of Culture, essa evidenzia anche l’impegno del Qatar a preservare il suo patrimonio naturale e la sua identità salvaguardando questi habitat per le generazioni future.

The Rooted Nomad: MF Husain

28 ottobre 2025 – 7 febbraio 2026

QM Gallery Katara

F Husain, Birds-in-Tree, 1973, oil on canvas. Photo © M. F Husain. Kiran Nadar Museum of Art Collection

QM Gallery Katara presenterà The Rooted Nomad: MF Husain, una mostra immersiva realizzata in collaborazione con il Kiran Nadar Museum of Art (KNMA) di New Delhi, India, che mette in luce la vita e l’arte di uno dei più influenti modernisti indiani, Maqbool Fida Husain (1915–2011). Ideata e curata dal KNMA e progettata da Visioni Srl, Roma, l’esperienza immersiva – presentata in anteprima alla Biennale Arte di Venezia 2024 – è stata ripensata per Doha, introducendo nuove dimensioni spaziali e sensoriali che tracciano il percorso artistico di Husain, segnato da memoria, mitologia e spirito nomade. The Rooted Nomad: MF Husain si inserisce nel solco del lascito del Qatar–India 2019 Year of Culture.

Portals in Flux

28 ottobre 2025 – 31 dicembre 2025

Fire Station

Surabhi Gaikwad’s studio, AIR 9

Con opere di 15 artisti residenti in Qatar nell’ambito del programma di residenza artistica della Fire Station, Portals in Flux colloca l’arte attraverso il concetto di soglia e movimento. Che sia radicata nel deserto, nel cosmo, nei rituali quotidiani o negli spazi intimi della casa, ogni opera d’arte diventa un portale che offre un’apertura verso un altro stato dell’essere o del vedere. Queste nuove opere sono il risultato di un processo di ricerca e sperimentazione durato nove mesi, che intreccia suoni, texture, profumi e atmosfere per creare esperienze sensoriali che trasformano le percezioni. Years of Culture continua a dare spazio ad artisti, designer e innovatori di talento della regione MENASA, un’iniziativa lanciata durante il Qatar-MENASA 2022 Year of Culture.

Sneakers Unboxed: Studio to Street

28 ottobre 2025 – 7 marzo 2026

3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum

Photo © Rachel Dray

Scarpa sportiva, dichiarazione di stile e oggetto di culto — la sneaker è sia un articolo di uso quotidiano che un raro oggetto da collezione. Presentata al 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, Sneakers Unboxed: Studio to Street racconta la storia delle sneakers attraverso 500 oggetti, tra cui oltre 200 paia di sneakers accompagnate da immagini contestualizzate, filmati e materiali d’archivio. Ripercorrendo la storia del design e della cultura delle sneakers, la mostra esplora come queste scarpe, originariamente progettate per le attività sportive, abbiano plasmato un’industria globale. Sneakers Unboxed: Studio to Street è una mostra itinerante del Design Museum di Londra. Il Qatar-UK 2013 Year of Culture è stata una celebrazione ad ampio raggio dei legami culturali condivisi tra il Qatar e il Regno Unito, il cui impatto continua a produrre progetti entusiasmanti, tra cui la collaborazione con il Design Museum di Londra che ora porta a Doha la mostra Sneakers Unboxed: Studio to Street.

Rock on Top of Another Rock

Dal 29 ottobre 2025

MIA Park

Fischli/Weiss, Rock on Top of Another Rock, 2013. Installation view, Serpentine Gallery, London (8 March 2013 – 30 September 2014). © Peter Fischli David Weiss. Photo © 2013 Morley von Sternberg.

Situata vicino all’ingresso della Al Riwaq Gallery, l’opera Rock on Top of Another Rock di Peter Fischli & David Weiss presenta due enormi massi di granito in equilibrio apparentemente precario, uno sopra l’altro. Alta circa 5,5 metri (18 piedi), la scultura incarna un gesto apparentemente semplice che oscilla tra i binari della stabilità e dell’instabilità, della costruzione e della distruzione. Installata per la prima volta nei Kensington Gardens di Londra nel 2013 nell’ambito del Qatar-UK Year of Culture, la sua presenza a Doha estende questo dialogo culturale, dimostrando come lo scambio artistico possa colmare le distanze geografiche e ispirare la riflessione.

Countryside: A Place to Live, Not to Leave

29 ottobre 2025 – 29 aprile 2026

Qatar Preparatory School e National Museum of Qatar

Photo © AMO/OMA

Presentata congiuntamente da Qatar Preparatory School e dal National Museum of Qatar, Countryside: A Place to Live, Not to Leave è una mostra e un manifesto di AMO/OMA in collaborazione con Qatar Fund of Development (QFFD) — che sfida l’urbanizzazione modificando il significato della campagna. Basandosi sulla sua presentazione originale al Guggenheim nel 2020, questo progetto esamina una regione storicamente collegata che si estende dall’Africa attraverso il Medio Oriente e dall’Asia centrale alla Mongolia e alla Cina. Nonostante rappresenti l’80% della popolazione mondiale, questo vasto arco geografico rimane densamente popolato ma in gran parte privo di grandi città, offrendo un’alternativa interessante alla vita urbana.

Guidato da AMO nelle figure di Rem Koolhaas e Samir Bantal, questo progetto crea un laboratorio per ripensare la vita rurale, riunendo insieme i Qatar Museums, QFFD (Qatar Fund for Development) e altre istituzioni con sede in Qatar.

untitled 2025 (no bread no ashes)

Installazione di Rirkrit Tiravanija presentata da Rubaiya Qatar al MIA Park

30 ottobre 2025– 07 febbraio 2026

Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. Photo © Pauline Assathiany.

L’installazione interattiva di Rirkrit Tiravanija nel parco del Museum of Islamic Art di Doha reinterpreta il forno da panificio sia come strumento funzionale che come potente simbolo culturale. L’installazione invita i visitatori a vivere i forni come luoghi di interazione sociale, mettendo enfasi sul legame, sul lavoro condiviso e sull’identità culturale. Ispirata alla performance dell’artista argentino Victor Grippo del 1972 a Buenos Aires, l’installazione di Doha presenta una serie di forni tradizionali regionali. Dopo l’inaugurazione dell’installazione, i visitatori sono invitati a riunirsi, cucinare e riflettere attraverso una serie di programmi di panificazione che mettono in mostra diversi tipi di pane provenienti da varie tradizioni culturali. L’installazione è organizzata da Rubaiya Qatar, una quadriennale internazionale d’arte contemporanea la cui edizione inaugurale è prevista per novembre 2026, e coincide con il Qatar-Argentina and Chile 2025 Year of Culture.

M. Pei: Life Is Architecture

30 ottobre 2025 – 14 febbraio 2026

Al Riwaq

Portrait of I. M. Pei, 1976

Irving Penn

Vogue © Condé Nast

Qatar Museums, in collaborazione con M+, presenta I. M. Pei: Life Is Architecture, la prima retrospettiva su grande scala dedicata all’architetto Ieoh Ming Pei (1917-2019), autore di progetti famosi come l’East Building della National Gallery of Art di Washington, D.C., la modernizzazione del Grand Louvre di Parigi, la Bank of China Tower di Hong Kong e del Museum of Islamic Art del Qatar. Questi progetti storici hanno consolidato la sua eredità e la sua posizione nella storia dell’architettura e nella cultura popolare. La sua vita e il suo lavoro intrecciano dinamiche di potere, complessità geopolitiche, e tradizioni culturali in tutto il mondo. Con disegni, schizzi, modelli e materiali d’archivio, la mostra in programma all’Al Riwaq esplora la pratica di Pei attraverso sei aree tematiche che mettono i suoi progetti architettonici in dialogo con traiettorie sociali, culturali e biografiche, mostrando come architettura e vita siano inseparabili: Le basi interculturali di Pei; Real Estate e riqualificazione urbana; Arte e forma civica; Potere, politica e mecenatismo; Innovazione materiale e strutturale; e Reinterpretare la storia attraverso il design. I.M. Pei: Life Is Architecture è stata ideata da M+ e si è tenuta per la prima volta a Hong Kong da giugno 2024 a gennaio 2025, per poi iniziare il suo tour mondiale alla Power Station of Art di Shanghai da aprile ad agosto 2025. La mostra è curata da Shirley Surya, curatrice di Design e Architettura presso M+, e da Aric Chen, direttore della Zaha Hadid Foundation di Londra.

M. Pei and the Making of the Museum of Islamic Art: From Square to Octagon and Octagon to Circle

30 ottobre 2025 – 14 febbraio 2026

Museum of Islamic Art

The Museum of Islamic Art by architect I. M. Pei under construction in Doha, Qatar, 2007

Photo © Fabian Servagnat

“Che cos’è l’architettura islamica? Qual è l’essenza dell’architettura islamica?” Queste sono state le domande poste da I. M. Pei quando gli è stato commissionato il progetto del Museum of Islamic Art nel 1999. I. M. Pei and the Making of the Museum of Islamic Art ripercorre il processo creativo e la visione dell’architetto dietro questo capolavoro architettonico, rivelando come questo edificio sia diventato il punto di riferimento culturale che è oggi. La mostra è organizzata congiuntamente dal Museum of Islamic Art e dal futuro Art Mill Museum. È stata curata da Aurélien Lemonier, curatore di architettura, design e giardini del futuro Art Mill Museum, e Zahra Khan, curatrice di arte moderna e contemporanea dell’Art Mill Museum, in stretta collaborazione con la Dottoressa Mounia Chekhab Abudaya, vicedirettrice degli affari curatoriali del Museum of Islamic Art. Questa mostra è organizzata in concomitanza con I. M. Pei: Life is Architecture, in corso contemporaneamente presso Al Riwaq.

we refuse_d

31 ottobre 2025 – 9 febbraio 2026

Mathaf: Arab Museum of Modern Art

Samia Halaby, Six Golden Heroes

Presentata al Mathaf: Arab Museum of Modern Art nell’ambito delle celebrazioni per il suo 15° anniversario, we refuse_d trae il suo titolo provocatorio da due riferimenti storici: il saggio di Hannah Arendt del 1943 We Refugees e il ruolo del Salon des Refusés parigino del XIX secolo come importante spazio di libertà al di fuori dei discorsi di massa e del mercato. La mostra invita gli artisti a esplorare le tensioni tra resilienza e azione, sondando le risposte alle sfide politiche e sociali contemporanee.

Resolutions: Celebrating 15 years of Mathaf

31 ottobre 2025 – 8 agosto 2026

Mathaf: Arab Museum of Modern Art

Aref El-Rayess_The World of Petrol_1973–1974.

Private Collection

Per commemorare il 15º anniversario di Mathaf, Resolutions: Celebrating 15 years of Mathaf esamina le fondamenta del Museo attraverso quattro aree definitorie: le sue origini come centro artistico sotto gli sforzi pionieristici di Sheikh Hassan bin Mohammed Al Thani; la sua ampia storia espositiva; l’impegno nella diffusione di diverse forme di conoscenza nel mondo arabo; e il contributo alla definizione dell’identità araba attraverso le rappresentazioni moderniste dell’epoca post-indipendenza. Nel corso degli anni, Mathaf ha prodotto diverse mostre nell’ambito dell’iniziativa Years of Culture, tra cui Our World is Burning durante il Qatar-France 2020 Year of Culture, e ha presentato numerosi artisti della sua vasta collezione durante il Qatar-MENASA 2022 e il Qatar-Morocco 2024 Years of Culture.



Informazioni su Qatar Museums

Nel suo ventesimo anniversario, Qatar Museums (QM) rappresenta la più importante istituzione artistica e culturale del Paese e offre esperienze autentiche e coinvolgenti attraverso una rete di musei, siti culturali, festival, installazioni di arte pubblica e programmi culturali. Qatar Museums preserva e amplia le offerte culturali del Paese, condividendo con il resto del mondo arte e cultura del Qatar e della regione che comprende Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale (MENASA), e arricchendo le vite dei cittadini, dei residenti e dei turisti.

Con il patrocinio di Sua Altezza l’Emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e sotto la guida della Presidente, Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar Museums ha reso la nazione un centro dinamico per le arti, la cultura e la formazione nel Medio Oriente e non solo. Qatar Museums svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di una nazione innovativa, inclusiva e all’avanguardia, riunendo le persone per stimolare nuove idee, favorire il dialogo e dare voce alla comunità qatarina. Sin dalla fondazione nel 2005, Qatar Museums ha curato lo sviluppo di musei e festival, incluso il Museum of Islamic Art (MIA) e MIA Park, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, il National Museum of Qatar (NMOQ), 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, QM Gallery Al Riwaq, QM Gallery Katara, il Tasweer Qatar Photo Festival e Design Doha. Tra i progetti futuri vi sono Dadu: Children’s Museum of Qatar, Art Mill Museum, Qatar Auto Museum e Lusail Museum.

Attraverso il suo Creative Hub, Qatar Museums dà inoltre avvio e sostegno a vari progetti, fra cui Fire Station Artist in Residence, Tasweer Qatar Photo Festival, M7, l’hub creativo per innovazione, moda e design e Liwan Design Studios and Labs, per favorire i talenti artistici e generare opportunità per la costruzione di un’infrastruttura culturale robusta e sostenibile.

A dare vita a tutto ciò che fanno i Qatar Museums è una connessione autentica con il Qatar e il suo patrimonio, un impegno costante per l’inclusività e l’accessibilità, e la convinzione di creare valore attraverso l’invenzione.

Qatar Creates è un movimento culturale trasformativo che connette le comunità e ispira nuove possibilità attraverso esperienze condivise. Più che una semplice piattaforma, questa riunisce mostre, performance, festival e programmi creativi che spaziano tra musei, design, moda, cinema, ospitalità, arti e sport.

Partendo dalla convinzione che la cultura sia un’infrastruttura e non un intrattenimento, Qatar Creates ha lanciato il programma Qatar Creates Membership, l’invito esclusivo a entrare in un movimento culturale vivente – fondato sull’accesso, la connessione e l’esperienza condivisa che riunisce artisti, famiglie, studenti, professionisti e sostenitori.

Diversamente dalla maggior parte delle membership culturali, Qatar Creates Membership è il primo nel suo genere: un programma di membership unificato e completo che connette alla vita culturale dell’intero Paese. Dai musei di livello internazionale e performance a festival, talks, e momenti esclusivi dietro le quinte, l’iscrizione offre accesso tutto l’anno, prenotazioni prioritarie e vantaggi selezionati nei Qatar Museums e in una rete in continua espansione di partner nazionali.

Promuovendo la collaborazione e amplificando voci diverse, Qatar Creates posiziona il Qatar come hub globale per il dialogo culturale e l’innovazione – trasformando la cultura in un catalizzatore di connessione, curiosità e creatività. È il modo in cui tu appartieni – a un movimento che sta dando forma al futuro del Qatar come capitale culturale globale. Scopri di più su qacreates.com