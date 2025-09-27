AMBIENTE. ONLINE IL NUOVO BANDO PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO ADERIRE ALL’ALLEANZA PER L’ARIA E IL CLIMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2025 – È online il nuovo bando dedicato alle imprese per aderire all’Alleanza per l’Aria e il Clima, l’iniziativa di collaborazione strutturata e continuativa promossa dal Comune di Milano nell’ambito del Piano Aria e Clima, che coinvolge le aziende in un percorso condiviso per migliorare la qualità dell’aria, ridurre le emissioni di carbonio e affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico.

Il bando resterà aperto fino al 19 novembre 2025 ed è rivolto alle imprese di tutte le dimensioni – micro, piccole, medie e grandi – che operano nel territorio di Milano, incluse le imprese sociali.

Alle imprese che aderiscono all’Alleanza per l’Aria e il Clima è richiesto di attenersi alle Linee Guida che ne regolano l’operato, partecipare attivamente alla community e dare vita, su base volontaria, ad iniziative e azioni concrete o aderire a progetti dell’Amministrazione finalizzati a migliorare la qualità dell’aria, ridurre le emissioni, adottare misure di adattamento al cambiamento climatico e promuovere consapevolezza su queste tematiche. Gli ambiti di azione in cui possono rientrare le iniziative delle imprese potranno riguardare l’efficienza e il risparmio energetico, le energie rinnovabili, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’economia circolare, la mobilità sostenibile, la qualità dell’aria e la diffusione della cultura della sostenibilità.

“Proseguiamo anche nel 2026 il bellissimo percorso intrapreso con le aziende del territorio attraverso l’Alleanza delle imprese per l’Aria e il Clima. Il 2025, anno pilota dell’iniziativa, è stato stimolante e incoraggiante – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi -. Le imprese milanesi hanno dimostrato che il tessuto imprenditoriale della città è consapevole e pronto ad affrontare e raccogliere le sfide della trasformazione urbana e della transizione ecologica. Per questo è importante permettere all’Alleanza di crescere, accogliendo ulteriori imprese interessate a fornire il proprio contributo per una Milano più sana, vivibile e sostenibile. In questi mesi ho percepito molto spesso il desiderio del mondo imprenditoriale di entrare a fare parte di questo nostro progetto e di attivarsi in maniera concreta”.

Per maggiori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo alleanzaclima@comune.milano.it oppure partecipare a uno degli InfoDays online previsti in programma dalle ore 16 alle 17 nelle giornate di lunedì 6, 13 e 27 ottobre (link disponibili sul sito Milano Cambia Aria).

Redazione