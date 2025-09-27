Bollate. Gli rubano dalla cantina bici da corsa da 5000 euro, recuperata dalla Polizia Locale

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 settembre 2025 – Così ha avuto inizio la telefonata che nessun ciclista si aspetterebbe: un colpo di fortuna, ma soprattutto il risultato di un intervento attento della Polizia locale di Bollate. Il proprietario, incredulo, ha scoperto solo in quel momento che la sua bicicletta da corsa, del valore di circa 5mila euro, era stata rubata dalla cantina di casa.

Il ritrovamento è avvenuto durante un normale controllo del territorio di una pattuglia che ha notato un’autovettura in evidente stato di abbandono. All’interno, un uomo di 48 anni, senza fissa dimora, già noto per precedenti contro il patrimonio. Ma a insospettire gli agenti è stata soprattutto la presenza, nel veicolo, di una bici da corsa di pregio, incompatibile con la situazione dell’uomo e accompagnata da spiegazioni confuse e contraddittorie.

Gli agenti hanno quindi sequestrato la bicicletta e, tramite la verifica del numero di telaio, sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, ignaro fino a quel momento del furto subito. La bici è stata subito restituita, con grande sorpresa e sollievo del ciclista.

Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della vigilanza quotidiana della Polizia locale sul territorio e che si conclude con una buona notizia: bici recuperata e proprietario felice.

«Purtroppo i furti sono ancora un problema diffuso – commenta l’Assessore alla Polizia locale Giovanni Ravelli – ma episodi come questo dimostrano che è possibile restituire fiducia e sicurezza ai cittadini attraverso l’azione puntuale dei nostri agenti».

Redazione