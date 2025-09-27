Cinema: Colucci (NM), escludere ‘Miracolo Milano’ dalla festa del cinema di Roma è occasione persa e scelta limitante

(mi-lorenteggio.com) Roma, 27 Settembre 2025 – “Si è persa un’occasione, si è preferita una scelta limitante”. Così il dirigente organizzativo di Noi Moderati e coordinatore regionale della Lombardia on. Alessandro Colucci commenta la decisione dalla Festa del Cinema di Roma del docufilm ‘Miracolo Milano’.

“Prima di tutto – argomenta Colucci – è stata un’occasione persa per valorizzare non solo la capitale economica d’Italia, ma l’intero Paese. Milano è oggi una realtà riconosciuta a livello internazionale per innovazione, cultura e capacità di attrarre investimenti; non dare spazio a un racconto che mette in luce questo percorso significa rinunciare a una vetrina importante di cui avrebbe beneficiato tutta l’Italia”.

“Come Noi Moderati – conclude Colucci – crediamo che il cinema e la cultura debbano unire, non escludere. Siamo convinti che la presentazione del film in sedi istituzionali di alto prestigio darà il giusto riconoscimento a Milano, ribadendo il ruolo trainante della città per lo sviluppo dell’intero Paese”.

