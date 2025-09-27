“In Bici per la Pace – La Pace Ora!”, un viaggio in bicicletta da Castellanza a Perugia dal 4 al 12 ottobre 2025

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 27 settembre 2025 – l’iniziativa “In Bici per la Pace – La Pace Ora!”, promossa dall’Associazione “In cammino per la pace” e dal Coordinamento Bicipace, un viaggio in bicicletta da Castellanza a Perugia dal 4 al 12 ottobre 2025, per partecipare alla Marcia della Pace Perugia-Assisi e promuovere i valori di pace, giustizia e solidarietà.

Il percorso ciclistico partirà sabato 4 ottobre 2025 da Castellanza, toccando diverse città dell’Alto Milanese tra cui Cassano Magnago, Legnano, Parabiago, Canegrate e Cuggiono, per concludersi a Perugia il 12 ottobre, in occasione della storica Marcia della Pace Perugia-Assisi.

Durante il tragitto, i partecipanti incontreranno associazioni locali, studenti e amministrazioni comunali, in un cammino simbolico e concreto allo stesso tempo, volto a condividere un messaggio forte e chiaro: “Pace, Giustizia e Basta Guerre”.

Oltre al gruppo di ciclisti che partirà il 4 ottobre, è prevista anche la partecipazione di pullman in partenza l’11 ottobre da Castellanza, Canegrate e Busto Garolfo, per unirsi alla Marcia il giorno successivo.

Bicipace, da oltre quarant’anni, continua a immaginare – e costruire – un futuro diverso, dove i diritti umani, la dignità e la pace siano al centro delle scelte politiche e sociali.

