La Squadra Mobile e i Carabinieri di Cremona hanno effettuato dieci perquisizioni nei confronti di nove minorenni e di un maggiorenne: arresti

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 27 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Cremona e il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cremona nella mattina del 24 settembre 2025 hanno eseguito dieci perquisizioni a carico di nove minorenni ed un maggiorenne, indagati in concorso e a vario titolo per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose commessi fra febbraio e marzo 2025. Dei dieci indagati, quattro sono stati altresì arrestati in esecuzione del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, che per i tre ancora minorenni ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità educativa mentre all’unico oggi diventato maggiorenne ha applicato la misura della permanenza in casa, in quanto già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altra causa. Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona (supportate da personale della Stazione di Cremona e della Compagnia di Casalmaggiore) e della Squadra Mobile della Questura di Cremona, nelle prime ore del mattino ha quindi fatto accesso alle abitazioni dei dieci indagati, alla ricerca di elementi utili alle indagini nel procedimento che ora li vede indagati per vari reati. L’indagine congiunta della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, trae origine all’inizio del corrente anno, quando il gruppo di giovanissimi veniva individuato e denunciato come responsabile di una serie di episodi criminosi, in particolare aggressioni e rapine in danno di coetanei che per strada venivano accerchiati, fatti oggetto di minacce anche con coltelli, di spintonamenti, schiaffi, pugni e in alcune occasioni anche coltellate. A seguito dei molteplici fatti che, nei mesi di febbraio e marzo scorso hanno visto coinvolti gli indagati, gli investigatori hanno pertanto avviato un’intensa attività di indagine che è consistita nell’incremento dei controlli sui giovani frequentanti il centro città, nella scrupolosa analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, nel raccogliere testimonianze di persone presenti ai fatti, focalizzando l’attenzione sul gruppo di giovani, che sono stati tutti identificati quali responsabili di reati di varia natura: dal lancio sulla pubblica via di bottiglie di vetro a reati più gravi e violenti quali rapine con coltelli e lesioni personali. I quattro arrestati saranno nei prossimi giorni interrogati dal Giudice per le indagini preliminari mentre la posizione di tutti e dieci gli indagati sarà valutata nell’ambito del futuro processo davanti al Tribunale per i minorenni.